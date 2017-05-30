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Akron Dish: Solstice Festival at Sarah’s, lots of other wine events; Old European Days

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: May 30, 2017 - 05:10 PM | Updated: June 1, 2017 - 05:22 PM
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Patrons enjoy wine at Sarah's Vineyard in 2016 in Cuyahoga Falls. (Akron Beacon Journal file photo)


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