All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Dish

Akron Dish: The Jetty in Cuyahoga Falls offers river views; Blu Plate opens in downtown Akron; Melt coming to Belden Village

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: July 4, 2017 - 06:01 PM | Updated: July 5, 2017 - 05:24 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cuyahoga Falls residents Kim and Blake Rawson enjoy the view of the Cuyahoga River from the recently opened deck of The Jetty, at the Sheraton Suites in Cuyahoga Falls. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

akrondish05cut_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Akron Dish: The Jetty in Cuyahoga Falls offers river views; Blu Plate opens in downtown Akron; Melt coming to Belden Village

A raucous section of the Cuyahoga River runs by the Sheraton Suites in Cuyahoga Falls.

Diebold Nixdorf lowers guidance again; investors shave more than $400 million off its market value - 6:28 PM
volvo06_03
Volvo goes electric, ditches cars powered solely by gas - 6:25 PM
Business news briefs — July 6 - 6:09 PM
Study finds deadly C. diff infections are on the rise
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next