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Akron Dish

Akron Dish: The Jetty in Cuyahoga Falls offers river views; Blu Plate opens in downtown Akron; Melt coming to Belden Village

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: July 4, 2017 - 06:01 PM | Updated: July 5, 2017 - 05:24 PM
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Cuyahoga Falls residents Kim and Blake Rawson enjoy the view of the Cuyahoga River from the recently opened deck of The Jetty, at the Sheraton Suites in Cuyahoga Falls. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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