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Akron firm hoping to build new, small factory to make innovative run-flat military tires

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: June 13, 2017 - 04:39 PM
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American Engineering Group Operations Manager Abraham Pannikottu shows a strand of carbon fiber wound inside their run-flat tire designed for the military. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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