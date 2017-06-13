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Akron firm hoping to build small factory to make innovative run-flat military tires

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: June 13, 2017 - 04:39 PM | Updated: June 14, 2017 - 12:49 PM
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American Engineering Group Operations Manager Abraham Pannikottu shows a strand of carbon fiber wound inside their run-flat tire designed for the military. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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