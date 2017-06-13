All CATEGORIES
☰ Menu

Local business

Akron firm hoping to build small factory to make innovative run-flat military tires

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: June 13, 2017 - 04:39 PM | Updated: June 14, 2017 - 12:49 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

American Engineering Group Operations Manager Abraham Pannikottu shows a strand of carbon fiber wound inside their run-flat tire designed for the military. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

Ask Brianna: What are financial must-dos as a newlywed?

An occupational hazard of dispensing personal finance advice is that money matters are never far from my mind. At wedding ceremonies, I wonder whether the couple has shared their credit reports yet or if they plan to use a joint checking account.

Local business spotlight — June 18
Dan Gilbert-backed football helmet maker is butting heads with big industry players
smallbiz18cut_03
Chain store closing can be blow, blessing for small business
Amazon_Whole_Foods_93795.jpg-a0672_00~1
Amazon is buying Whole Foods in a $13.7 billion deal; store coming to Akron area this year
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next