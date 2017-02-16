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Akron General’s new president says father’s recent experience shaped his views on improving care

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: February 16, 2017 - 07:24 PM
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Dr. Brian Harte, President of Cleveland Clinic Akron General, speaks at Akron Roundtable on Thursday at Quaker Station in Akron. Harte's presentation focused on on empathy, innovation and patient-centered care. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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