Akron hotel liquidation sale accidentally exposes former guests’ credit cards, driver’s licenses and other information

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIG9uZ29pbmcgbGlxdWlkYXRpb24gc2FsZSBhdCB0aGUgc2h1dHRlcmVkIEFrcm9uIENp
dHkgQ2VudHJlIEhvdGVsIGluYWR2ZXJ0ZW50bHkgZXhwb3NlZCBhdCBsZWFzdCBodW5kcmVkcyBv
ZiBob3RlbCBndWVzdCByZWNvcmRzLCBpbmNsdWRpbmcgcGhvdG9jb3BpZXMgb2Ygc3RpbGwtY3Vy
cmVudCBkcml2ZXImIzgyMTc7cyBsaWNlbnNlcyBhbmQgY3JlZGl0IGNhcmRzLCB0byBwcm9zcGVj
dGl2ZSBiYXJnYWluIGh1bnRlcnMgd2FuZGVyaW5nIHRoZSByb29tcy48L3A+PHA+VGhlIHBhcGVy
IHJlY29yZHMsIGFwcGFyZW50bHkgYWJhbmRvbmVkIGJ5IHRoZSBob3RlbCYjODIxNztzIHByZXZp
b3VzIG93bmVyc2hpcCwgaGF2ZSBzaW5jZSBiZWVuIG1vdmVkIHRvIGEgc2VjdXJlIGxvY2F0aW9u
IGFuZCB3aWxsIGJlIHNocmVkZGVkLCB0aGUgbWFuYWdlciBvdmVyc2VlaW5nIHRoZSBsaXF1aWRh
dGlvbiBhbmQgYWxzbyBKb2VsIFRlc3RhLCB0aGUgbmV3IG93bmVyIG9mIHRoZSBkb3dudG93biBB
a3JvbiBob3RlbCwgYm90aCBzYWlkIEZyaWRheS48L3A+PHA+VGhlIGd1ZXN0IHJlc2VydmF0aW9u
IHJlY29yZHMgYW5kIG90aGVyIG9sZCBob3RlbCBkb2N1bWVudHMgd2VyZSBmb3VuZCBUaHVyc2Rh
eSBpbiBzdGFja3Mgb24gY2x1dHRlcmVkIHRhYmxlcyBpbiB0aGUgcmVhciBvZiBhIHJvb20gb24g
dGhlIGhvdGVsJiM4MjE3O3MgV2VzdCBNaWxsIFN0cmVldCBncm91bmQgZmxvb3IsIGF3YXkgZnJv
bSB0aGUgcHJpbWFyeSBzYWxlIGFyZWFzLiBXaGlsZSB0aGUgaG90ZWwgZ3Vlc3QgZG9jdW1lbnRz
IHdlcmUgbm90IG1hcmtlZCBmb3Igc2FsZSwgdGhlIHJvb20gd2FzIGZpbGxlZCB3aXRoIGNoYWly
cywgdGFibGVzIGFuZCBvdGhlciBpdGVtcyB0aGF0IHdlcmUgcGFydCBvZiB0aGUgcHVibGljIGxp
cXVpZGF0aW9uLiBUaHVyc2RheSB3YXMgdGhlIGZpcnN0IGRheSBvZiB0aGUgc2FsZS48L3A+PHA+
QW1vbmcgdGhvc2Ugd2hvIHNwb3R0ZWQgdGhlIGhvdGVsIHJlY29yZHMgd2FzIENoYWQgU2h1bHR6
LCBhIFN0YXJrIENvdW50eSBkZXB1dHkgc2hlcmlmZiwgd2hvIHNhaWQgaGUgd2VudCB0byB0aGUg
c2FsZSBhdCB0aGUgcmVxdWVzdCBvZiBoaXMgd2lmZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgd2FzIHRoZXJl
IHRvIGNoZWNrIG91dCB0aGUgbGFtcHMsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5TaHVsdHogc2Fp
ZCBoZSB3YXMgc3R1bm5lZCB3aGVuIGhlIGNhbWUgYWNyb3NzIHRoZSBwYXBlciByZWNvcmRzLiBP
bmUgb2YgdGhlIGRvY3VtZW50cyBoZSBsb29rZWQgYXQgaW5jbHVkZWQgYSBwaG90b2NvcHkgb2Yg
YSBob3RlbCBndWVzdCYjODIxNztzIHN0aWxsLXZhbGlkIEFtZXJpY2FuIEV4cHJlc3MgY2FyZCBh
bmQgdGhlIGd1ZXN0JiM4MjE3O3MgY3VycmVudCBkcml2ZXImIzgyMTc7cyBsaWNlbnNlLjwvcD48
cD4gU2h1bHR6IHNhaWQgaGUgdGhvdWdodCB0aGUgZm9ybWVyIGd1ZXN0cyBjb3VsZCBiZSB2dWxu
ZXJhYmxlIHRvIGlkZW50aXR5IHRoZWZ0IGNyaW1lcyBpZiBhbnkgb2YgdGhlIHNob3BwZXJzIHdh
bGtlZCBvdXQgd2l0aCB0aGUgZG9jdW1lbnRzLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0NoYW5jZXMgW29mIGlk
ZW50aXR5IHRoZWZ0XSBhcmUgc2xpbS4gQnV0IGl0IGRlZmluaXRlbHkgd2FzIHBvc3NpYmxlLCYj
ODIyMTsgU2h1bHR6IHNhaWQuPC9wPjxwPkhlIGJyb3VnaHQgdGhlIG1hdHRlciB0byB0aGUgYXR0
ZW50aW9uIG9mIHRoZSBsaXF1aWRhdGlvbiBmaXJtIGhhbmRsaW5nIHRoZSBzYWxlLjwvcD48cD5T
aHVsdHosIGEgUG9ydGFnZSBDb3VudHkgcmVzaWRlbnQsIHNhaWQgRnJpZGF5IGhlIHdhcyBwbGVh
c2VkIHRvIGxlYXJuIHRoZSByZWNvcmRzIGhhZCBiZWVuIG1vdmVkIGFuZCB3aWxsIGJlIGRlc3Ry
b3llZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyBhIGdvb2QgdGhpbmcsJiM4MjIxOyBoZSBz
YWlkLjwvcD48cD5KaW0gTG9uZywgcHJvamVjdCBtYW5hZ2VyIGZvciBJbnRlcm5hdGlvbmFsIENv
bnRlbnQgTGlxdWlkYXRpb25zLCB3aGljaCBpcyBvdmVyc2VlaW5nIHRoZSBzYWxlLCBzYWlkIHRo
ZSBob3RlbCBkb2N1bWVudHMgd2VyZSBuZXZlciBtZWFudCB0byBiZSBpbiBwdWJsaWMgdmlldy48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXkgaGF2ZSBiZWVuIHNlY3VyZWQsJiM4MjIxOyBMb25nIHNhaWQuICYj
ODIyMDtXZSB0b29rIGNhcmUgb2YgaXQgcmlnaHQgYXdheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkxvbmcgc2Fp
ZCBoZSBkb3VidHMgYW55b25lIGF0IHRoZSBzYWxlIHdvdWxkIGhhdmUgd2Fsa2VkIG9mZiB3aXRo
IHRoZSByZWNvcmRzLiBIb3RlbCBzZWN1cml0eSBmb3IgdGhlIHNhbGUgaW5jbHVkZXMgQWtyb24g
cG9saWNlLCBoZSBzYWlkLiBQcm9zcGVjdGl2ZSBidXllcnMgYWxzbyBoYXZlIHRvIHNpZ24gaW4g
YW5kIHByb3ZpZGUgaWRlbnRpZmljYXRpb24gYmVmb3JlIGJlaW5nIGFsbG93ZWQgdG8gc2hvcC48
L3A+PHA+VGVzdGEgc2FpZCBoZSB0aG91Z2h0IHRoZSBvbGQgcmVjb3JkcyB3ZXJlIGluIGEgcGFy
dCBvZiB0aGUgYnVpbGRpbmcgbm90IG9wZW4gdG8gdGhlIHB1YmxpYyBzYWxlLiBUaGUgcHJldmlv
dXMgaG90ZWwgb3duZXIgbGVmdCB0aGUgcmVjb3JkcyBiZWhpbmQgYWZ0ZXIgY2xvc2luZyB0aGUg
aG90ZWwgdGhpcyBwYXN0IHdpbnRlciwgaGUgc2FpZC4gVGVzdGEgc2FpZCBoZSBoYWQgY29uZmlk
ZW5jZSB0aGUgc2FsZXMgbGlxdWlkYXRpb24gZmlybSBpcyBkb2luZyB0aGUgcHJvcGVyIHRoaW5n
IHdpdGggdGhlIGRvY3VtZW50cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBjb21wYW55IGlzIGRpbGlnZW50
LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+VGVzdGEgc2FpZCBoZSBoYXMgbm8gdXNlIGZvciB0aGUg
b2xkIHJlY29yZHMsIGFkZGluZyBoaXMgYnVzaW5lc3MgYm91Z2h0IHRoZSBidWlsZGluZywgbm90
IHRoZSBjb21wYW55IHRoYXQgb3BlcmF0ZWQgdGhlIGJ1aWxkaW5nLjwvcD48cD5UaGUgcHJldmlv
dXMgb3duZXIgbGVmdCBiZWhpbmQgcm9vbXMgZnVsbCBvZiBwYXBlcndvcmssIGhlIHNhaWQuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtXZSBkb24mIzgyMTc7dCB3YW50IHRvIGJlIGluIHBvc3Nlc3Npb24uIFRoZSBi
ZXN0IGlzIHRvIGNvbXBpbGUgaXQgYWxsIGFuZCBzaHJlZCBpdCBhbGwsJiM4MjIxOyBUZXN0YSBz
YWlkLiAmIzgyMjA7SXQgaXMgdmVyeSB1bmZvcnR1bmF0ZSBpdCB3YXMgbGVmdCBiZWhpbmQuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5UaGUgbGlxdWlkYXRpb24gc2FsZSBpcyBkZXNpZ25lZCB0byBjbGVhbiBvdXQg
dGhlIDE5LXN0b3J5IGhvdGVsIGF0IENhc2NhZGUgUGxhemEgaW4gdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBk
b3dudG93biBwcmlvciB0byBhIG1ham9yIHJlbm92YXRpb24uIDwvcD48cD5OZXcgb3duZXIgVGVz
dGEgQ2l0eSBDZW50cmUgSG90ZWwgTExDICBpcyBwbGFubmluZyB0byBzcGVuZCAkMjUgbWlsbGlv
biB0byBjb252ZXJ0IHBhcnQgb2YgdGhlIGJ1aWxkaW5nIGludG8gYXMgbWFueSBhcyAxMDAgYXBh
cnRtZW50cywgd2l0aCB0aGUgcmVtYWluZGVyIG9mIHRoZSBzcGFjZSBhcyBhIHNtYWxsZXIgaG90
ZWwuPC9wPjxwPlRlc3RhIHNhaWQgd2hpbGUgcGxhbm5pbmcgaXMgc3RpbGwgdGFraW5nIHBsYWNl
LCB0aGUgZ29hbCBpcyB0byByZW9wZW4gdGhlIGJ1aWxkaW5nIGluIDEyIG1vbnRocy48L3A+PHA+
SmltIE1hY2tpbm5vbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1NDQgb3IgPGEgaHJlZj0i
bWFpbHRvOmptYWNraW5ub25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmptYWNraW5ub25AdGhlYmVh
Y29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGltPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9KaW1NYWNraW5ub25BQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O0ppbU1hY2tpbm5v
bkFCSiZuYnNwOzwvYT4gb24gVHdpdHRlciBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29r
LmNvbS9KaW1NYWNraW5ub25BQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0pp
bU1hY2tpbm5vbkFCSjwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.