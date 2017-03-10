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Downtown Akron

Akron juice maker Country Pure moving corporate staff downtown

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: March 10, 2017 - 07:09 PM
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Ray Lee, co-CEO of Country Pure Foods, likes the view of South Main Street and Lock 3, Thursday from his new office window located in the former O'Neil's building in downtown Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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