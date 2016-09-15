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Akron labor leader and former deputy mayor Matt Contessa dies; he was 83

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: September 15, 2016 - 11:02 AM
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Matt Contessa, whose career took him from the B.F. Goodrich shop floor to leading United Rubber Worker contract negotiations to heading labor relations for the city of Akron, died Tuesday after a brief illness.


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