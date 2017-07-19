Akron library hosts how-to class for African American genealogy with specific tips and resources for beginners

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Beacon Journal staff report

Published: July 19, 2017 - 11:41 AM | Updated: July 19, 2017 - 11:42 AM

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