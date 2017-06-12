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Akron Mayor Horrigan signs executive order backing Paris climate agreement goals

By Beacon Journal staff report
Beacon Journal staff report

Published: June 12, 2017 - 02:17 PM | Updated: June 13, 2017 - 08:08 AM
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Akron Mayor Dan Horrigan applauds during a pause in his State of the City address to a packed house at the John S. Knight Center in February in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal file photo)


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