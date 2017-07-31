Akron revitalization fund nearly meets money goal; six projects now being reviewed

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIEFrcm9uIENvbW11bml0eSBSZXZpdGFsaXphdGlvbiBGdW5kIGlzIG5vdyBmdWxseSBj
YXBpdGFsaXplZCwgd2l0aCBzaXggcHJvc3BlY3RpdmUgZWNvbm9taWMgZGV2ZWxvcG1lbnQgcHJv
amVjdHMgaW4gQWtyb24gYmVpbmcgcmV2aWV3ZWQsIHRoZSBEZXZlbG9wbWVudCBGaW5hbmNlIEF1
dGhvcml0eSBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5IGFubm91bmNlZCBNb25kYXkuPC9wPjxwPlRoZSBmdW5k
LCBwYXJ0IG9mIHRoZSBEZXZlbG9wbWVudCBGdW5kIG9mIHRoZSBXZXN0ZXJuIFJlc2VydmUsIGNv
bnRpbnVlcyB0byBhY2NlcHQgcGxlZGdlcyBhbmQgZnVuZGluZyBjb21taXRtZW50cyB0aGF0IGNh
biBmdXJ0aGVyIGluY3JlYXNlIGl0cyBsZW5kaW5nIGNhcGFjaXR5LjwvcD48cD5UaGUgZ29hbCB3
YXMgdG8gcmFpc2UgJDQuNSBtaWxsaW9uOyBhcyBvZiBsYXN0IEZyaWRheSwgYWJvdXQgJDMuNTkg
bWlsbGlvbiBoYWQgYmVlbiByYWlzZWQuIFRoZSBEZXZlbG9wbWVudCBGaW5hbmNlIEF1dGhvcml0
eSBzYWlkIGl0IHdvdWxkIG1ha2UgdXAgYW55IGRpZmZlcmVuY2UgdXNpbmcgYSBwcml2YXRlIGxl
bmRlci48L3A+PHA+VGhlIHByb3NwZWN0aXZlIHByb2plY3RzIGFyZSBpbiB2YXJpb3VzIHN0YWdl
cyBvZiByZXZpZXcgYW5kIHVuZGVyd3JpdGluZywgdGhlIERGQSBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgQWty
b24gZnVuZCBpcyBkZXNpZ25lZCB0byBsb2FuIG1vbmV5IGZvciBlY29ub21pYyBkZXZlbG9wbWVu
dCBwcm9qZWN0cyBpbiBBa3JvbiYjODIxNztzIHBvb3Jlc3QgbmVpZ2hib3Job29kcy48L3A+PHA+
VGhlIERGQSByZWNlaXZlZCBhICQ2Ljc1IG1pbGxpb24gTmV3IE1hcmtldHMgVGF4IENyZWRpdCBh
bGxvY2F0aW9uIHRoYXQgd2lsbCBuZXQgYWJvdXQgJDIuMjUgbWlsbGlvbiBpbiBjYXNoIGVxdWl0
eSBmb3IgdGhlIGZ1bmQuIEJ1dCB0aGUgYXV0aG9yaXR5IHNhaWQgZWFybGllciB0aGlzIHllYXIg
aXQgbmVlZGVkIG1pbGxpb25zIG1vcmUgaW4gZG9uYXRpb25zIHRvIG1hdGNoIGEgIGZlZGVyYWwg
dGF4IGNyZWRpdCBhbGxvY2F0aW9uIGFuZCBhY3RpdmF0ZSB0aGUgZnVuZC48L3A+PHA+TWFqb3Ig
Y29udHJpYnV0b3JzIHRvIHRoZSBmdW5kIGluY2x1ZGU6IEFrcm9uIENoaWxkcmVuJiM4MjE3O3Mg
SG9zcGl0YWwsIEZpcnN0RW5lcmd5LCBHQVIgRm91bmRhdGlvbiwgR29vZHllYXIsIEh1bnRpbmd0
b24gQmFuaywgTWVkaWNhbCBNdXR1YWwgRG9ub3IgQWR2aXNlZCBGdW5kIGFuZCBTdW1taXQgQ291
bnR5IGdvdmVybm1lbnQuPC9wPjxwPk90aGVycyBpbiB0aGUgY29tbXVuaXR5IGhhdmUgYWxzbyBk
b25hdGVkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.