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Akron Roundtable speakers

Akron Roundtable celebrates 40 years of ‘Bringing the World to Akron’

Beacon Journal staff report

Published: October 2, 2016 - 10:37 PM | Updated: October 3, 2016 - 09:03 AM
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Book cover of The Akron Roundtable, Bringing the World to Akron for Forty years by David Lieberth. The book will be handed out at the Akron Roundtable celebration dinner on Monday, Octr. 3, 2016.


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