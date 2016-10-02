All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Roundtable speakers

Akron Roundtable celebrates 40 years of ‘Bringing the World to Akron’

Beacon Journal staff report

Published: October 2, 2016 - 10:37 PM | Updated: October 3, 2016 - 09:03 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Book cover of The Akron Roundtable, Bringing the World to Akron for Forty years by David Lieberth. The book will be handed out at the Akron Roundtable celebration dinner on Monday, Octr. 3, 2016.


MORE IN BUSINESS

akrondish05web
Akron Dish: Two new cafes in downtown Akron; more openings - 6:18 PM

A stray dog and a chameleon have taken up residence on South Main Street in downtown Akron.

car05_01
As demand for cars falters, auto prices are poised to fall - 5:58 PM
Business news briefs — Oct. 5 - 5:47 PM
google05_04
Google’s new lineup of phones and gadgets - 5:43 PM
Goodyear sponsors college contest to reimagine ‘smart’ tires
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next