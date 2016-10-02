Akron Roundtable celebrates 40 years of ‘Bringing the World to Akron’

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGFsaywgdGFsaywgdGFsay48L3A+PHA+VGhlcmUmIzgyMTc7cyBiZWVuIGEgbG90IG9mIGl0
ICYjODIxMjsgYW5kIGxvdHMgb2YgaWRlYXMgYW5kIGluc3BpcmF0aW9uICYjODIxMjsgb3ZlciB0
aGUgcGFzdCA0MCB5ZWFycyBvZiB0aGUgbW9udGhseSBzcGVha2VyIHNlcmllcyBjYWxsZWQgdGhl
IEFrcm9uIFJvdW5kdGFibGUuPC9wPjxwPk1vbmRheSBuaWdodCwgRGF2aWQgR2lmZmVscywgYW4g
YXV0aG9yIGFuZCBmb3JtZXIgQmVhY29uIEpvdXJuYWwgcmVwb3J0ZXIsIGFuZCBQYXRyaWNrIENh
cm5leSwgZHJ1bW1lciB3aXRoIHRoZSBHcmFtbXktd2lubmluZyBCbGFjayBLZXlzIGFuZCBhbiBB
a3JvbiBuYXRpdmUsIHdpbGwgYmUgdGhlIGZlYXR1cmVkIHNwZWFrZXJzIGF0IHRoZSBSb3VuZHRh
YmxlJiM4MjE3O3MgNDB0aCBBbm5pdmVyc2FyeSBDZWxlYnJhdGlvbiBEaW5uZXIuIFRpY2tldHMg
YXJlIG5vIGxvbmdlciBhdmFpbGFibGUgZm9yIHRoZSBldmVudCwgd2hpY2ggd2lsbCBiZSBhdCB0
aGUgSm9obiBTLiBLbmlnaHQgQ2VudGVyIGRvd250b3duLjwvcD48cD5HaWZmZWxzIGFuZCBDYXJu
ZXkgYXJlIHRoZSBsYXRlc3QgaW4gYSBsb25nIGxpbmUgb2Ygc3BlYWtlcnMgJiM4MjEyOyA1NDcg
dG8gYmUgZXhhY3QgJiM4MjEyOyB3aG8gaGF2ZSBhcHBlYXJlZCBvdmVyIDQ4MCBtb250aHMgb2Yg
Um91bmR0YWJsZXMuPC9wPjxwPkJlbG93IGFyZSB0aWRiaXRzIGFib3V0IFJvdW5kdGFibGUgaGlz
dG9yeSBhbmQgc29tZSBwYXN0IHNwZWFrZXJzLiBXZSBnbGVhbmVkIG11Y2ggb2YgdGhpcyBpbmZv
cm1hdGlvbiBmcm9tIGEgYm9vayBieSBBa3JvbiBoaXN0b3JpYW4gYW5kIGZvcm1lciBkZXB1dHkg
bWF5b3IgRGF2aWQgTGllYmVydGguIFRoZSBib29rLCBwdWJsaXNoZWQgYnkgdGhlIFVuaXZlcnNp
dHkgb2YgQWtyb24gUHJlc3MsIGlzIHRpdGxlZCA8ZW0+VGhlIEFrcm9uIFJvdW5kdGFibGU6IEJy
aW5naW5nIHRoZSBXb3JsZCB0byBBa3JvbiBmb3IgRm9ydHkgWWVhcnM8L2VtPi48L3A+PHA+JiM4
MjI2OyYjODIwMTtPbiBNYXkgNSwgMTk3NiwgT2hpbyBTdXByZW1lIENvdXJ0IENoaWVmIEp1c3Rp
Y2UgQy4gV2lsbGlhbSBPJiM4MjE3O05laWxsIGJlY2FtZSB0aGUgZmlyc3Qgc3BlYWtlciBmb3Ig
dGhlIG1vbnRobHkgQWtyb24gUHVibGljIEFmZmFpcnMgRm9ydW0sIHRoZSBwcmVjdXJzb3IgdG8g
dGhlIEFrcm9uIFJvdW5kdGFibGUuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIHNwZWFrZXIgc2Vy
aWVzIGdyZXcgb3V0IG9mIHRoZSBLaXdhbmlzIENsdWImIzgyMTc7cyBtb250aGx5IHB1YmxpYyBh
ZmZhaXJzIGZvcnVtLCB3aXRoIHRoZSBoZWxwIG9mIHRocmVlIGZvdW5kaW5nIG9yZ2FuaXphdGlv
bnM6IHRoZSBLaXdhbmlzIENsdWIsIHRoZSBBa3JvbiBSZWdpb25hbCBEZXZlbG9wbWVudCBCb2Fy
ZCAobm93IHRoZSBHcmVhdGVyIEFrcm9uIENoYW1iZXIpIGFuZCB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwu
IFRoZSB0aHJlZSBncm91cHMgY29udGludWUgdG8gcHJvdmlkZSBhbm51YWwgc3VwcG9ydCwgYW5k
IHRoZSBwcm9ncmFtIGNvbnRpbnVlcyB0byBiZSBvcGVyYXRlZCBieSBhIHZvbHVudGVlciBib2Fy
ZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtPbiBKdW5lIDE2LCAxOTc3LCBKZXJyeSBPJiM4MjE3O05l
aWxsLCBwcmVzaWRlbnQgb2YgR2VuZXJhbCBUaXJlIChzb2xkIHRvIEdlcm1hbnkmIzgyMTc7cyBD
b250aW5lbnRhbCBBRyBpbiB0aGUgbGF0ZSAxOTgwcyksIGJlY2FtZSB0aGUgZmlyc3QgaGVhZCBv
ZiBhbiBBa3JvbiBjb21wYW55IHRvIGFkZHJlc3MgdGhlIGZvcnVtLiBIZSB3b3VsZCBiZSB0aGUg
Zmlyc3Qgb2YgbWFueSBhcmVhIGJ1c2luZXNzIGxlYWRlcnMgdG8gc3BlYWsuIDwvcD48cD4mIzgy
MjY7JiM4MjAxO0luIDE5NzcsIHRoZSBzcGVha2VyIHNlcmllcyB0b29rIG9uIHRoZSBuYW1lIFJ1
YmJlciBDaXR5IFJvdW5kdGFibGUuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SW4gMTk3OCwgdGhlIGJv
YXJkIG92ZXJzZWVpbmcgdGhlIHNlcmllcyBjaGFuZ2VkIHRoZSBuYW1lIHRvIHRoZSBBa3JvbiBS
b3VuZHRhYmxlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO09uIE9jdC4gMTksIDE5NzgsIEFydCBNb2Rl
bGwsIHRoZW4gcHJlc2lkZW50IG9mIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgQnJvd25zLCBiZWNhbWUgdGhlIGZp
cnN0IHNwb3J0cyBmaWd1cmUgdG8gc3BlYWsuIFRoaXMgd2FzIDE3IHllYXJzIGJlZm9yZSBNb2Rl
bGwgcHVsbGVkIHRoZSBCcm93bnMgb3V0IG9mIENsZXZlbGFuZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw
MTtPbiBKdWx5IDI0LCAxOTgwLCB0aGUgYm9hcmQgYXBwcm92ZWQgdGhlIG5vdyBpY29uaWMgZ2lm
dCBmb3Igc3BlYWtlcnM6IDxlbT5Db250ZW1wbGF0aXZlIFN1biwgPC9lbT5hIGNhc3QgYWx1bWlu
dW0gc2N1bHB0dXJlIGJ5IEFrcm9uIHNjdWxwdG9yIERvbiBEcnVtbS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYj
ODIwMTtCZWdpbm5pbmcgd2l0aCBDaGFybGVzIFBpbGxpb2QgaW4gMTk4MSwgZXZlcnkgbWFqb3Ig
R29vZHllYXIgVGlyZSAmYW1wOyBSdWJiZXIgQ28uIGV4ZWN1dGl2ZSBoYXMgc3Bva2VuIHRvIHRo
ZSBmb3J1bS4gUGlsbGlvZCBiZWNhbWUgdGhlIGZvdXJ0aCBib2FyZCBjaGFpcm1hbiBpbiB0aGUg
cnViYmVyIGNvbXBhbnkmIzgyMTc7cyBoaXN0b3J5IGluIDE5NzQuIChQaWxsaW9kLCB3aG8gcmV0
aXJlZCBhcyBDRU8gYW5kIGNoYWlybWFuIGZyb20gR29vZHllYXIgaW4gMTk4MywgZGllZCBpbiBB
cHJpbC4pPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7T24gT2N0LiAxOCwgMTk4NCwgYXN0cm9uYXV0IEp1
ZGl0aCBSZXNuaWsgc3Bva2UgdG8gYSBwYWNrZWQgaG91c2UuIFJlc25paywgYW4gQWtyb24gbmF0
aXZlLCB3YXMga2lsbGVkIGFsb25nIHdpdGggaGVyIHNpeCBjcmV3IG1hdGVzIGxlc3MgdGhhbiB0
d28geWVhcnMgbGF0ZXIgb24gSmFuLiAyOCwgMTk4Niwgd2hlbiB0aGUgc3BhY2Ugc2h1dHRsZSBD
aGFsbGVuZ2VyIGV4cGxvZGVkLiBSZXNuaWsgd2FzIGFtb25nIHRoZSBoYW5kZnVsIG9mIHdvbWVu
IHdobyBzcG9rZSBpbiB0aGUgZm9ydW0mIzgyMTc7cyBmaXJzdCB0ZW4geWVhcnMuPC9wPjxwPiYj
ODIyNjsmIzgyMDE7VHdvIHllYXJzIGxhdGVyLCBvbiBPY3QuIDEsIDE5ODYsIFB1bGl0emVyIFBy
aXplLXdpbm5pbmcgcG9ldCBhbmQgQWtyb24gbmF0aXZlIFJpdGEgRG92ZSYjODIxNztzIGFwcGVh
cmFuY2Ugd2FzIHRoZSBmaXJzdCBSb3VuZHRhYmxlIHNlbGxvdXQgc2luY2UgUmVzbmlrJiM4MjE3
O3MgdGFsay4gRG92ZSB0b2xkIHRoZSBhdWRpZW5jZSB0aGF0IEFrcm9uIGlzICYjODIyMDtub3Qg
UGFyaXMgb3IgU2FuIEZyYW5jaXNjbyBhbmQgdGhhbmsgR29kIGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IE5ldyBZ
b3JrLiBCdXQgaXQgd2FzIGNydWNpYWwgdG8gdGhlIGRldmVsb3BtZW50IG9mIHRoaXMgY291bnRy
eSBhbmQgdG8gbXkgdXBicmluZ2luZywgc28gSSBjZWxlYnJhdGUgaXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD4m
IzgyMjY7JiM4MjAxO09oaW8gR292LiBKb2huIEthc2ljaCB0b29rIHRoZSBwb2RpdW0gb24gT2N0
LiA0LCAyMDExLiBIZSBpcyBhbW9uZyBtYW55IGVsZWN0ZWQgb2ZmaWNpYWxzIHdobyBoYXZlIGFw
cGVhcmVkIGF0IHRoZSBSb3VuZHRhYmxlLCBpbmNsdWRpbmcgR292LiBKYW1lcyBBLiBSaG9kZXMg
b24gQXByaWwgNywgMTk3Ny48L3A+PHA+RWFjaCBvZiB0aGUgdGhyZWUgdGltZXMgdGhhdCBHZW9y
Z2UgVm9pbm92aWNoIHNwb2tlLCBoZSBoYWQgYSBkaWZmZXJlbnQgam9iIHRpdGxlOiBDbGV2ZWxh
bmQgbWF5b3IgKEphbi4gMTUsIDE5ODcpLCBPaGlvIGdvdmVybm9yIChGZWIuIDIxLCAxOTkxKSBh
bmQgVS5TLiBzZW5hdG9yIChBcHJpbCAxLCAxOTk5KS48L3A+PHA+QWtyb24gTWF5b3IgRGFuIEhv
cnJpZ2FuIGdhdmUgaGlzIFN0YXRlIG9mIHRoZSBDaXR5IGFkZHJlc3MgdG8gdGhlIFJvdW5kdGFi
bGUgb24gSmFuLiAyOCB0aGlzIHllYXIuIEZvcm1lciBNYXlvciBUb20gU2F3eWVyLCBub3cgYSBE
ZW1vY3JhdGljIHN0YXRlIHNlbmF0b3IsIGJlZ2FuIHRoZSBwcmFjdGljZSBvZiB1c2luZyB0aGUg
Zm9ydW0gZm9yIFN0YXRlIG9mIHRoZSBDaXR5IGFkZHJlc3NlcyBpbiAxOTg0LiA8L3A+PHA+JiM4
MjI2OyYjODIwMTtGb3JtZXIgQWtyb24gTWF5b3IgRG9uIFBsdXNxdWVsbGljLCB3aG8gc2VydmVk
IGluIHRoYXQgcm9sZSBmb3IgMjggeWVhcnMgYW5kIHJlc2lnbmVkIGluIDIwMTUsIGhvbGRzIHRo
ZSByZWNvcmQgZm9yIFJvdW5kdGFibGUgYXBwZWFyYW5jZXMgd2l0aCBmaXZlLjwvcD48cD4mIzgy
MjY7JiM4MjAxO0V2ZXJ5IGxvY2FsIHVuaXZlcnNpdHkgcHJlc2lkZW50IGluIHRoZSBwYXN0IDQw
IHllYXJzIGhhcyBhZGRyZXNzZWQgdGhlIGZvcnVtLiBGb3JtZXIgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3Jv
biBQcmVzaWRlbnQgU2NvdHQgU2NhcmJvcm91Z2ggc3Bva2UgQXVnLiA3LCAyMDE0LCBhbmQgS2Vu
dCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IFByZXNpZGVudCBCZXZlcmx5IFdhcnJlbiBzcG9rZSBPY3QuLCAx
NiwgMjAxNC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGUgUm91bmR0YWJsZSBjb250aW51ZXMgdG8g
YWRkcmVzcyBnbG9iYWwgYXMgd2VsbCBhcyBsb2NhbCBpc3N1ZXMuIEFtb25nIHRoZSBtb3JlIHJl
Y2VudCBhcHBlYXJhbmNlcyBieSBhIGxvY2FsIGV4ZWN1dGl2ZSB3YXMgdGhhdCBvZiBWaXJnaW5p
YSBBbGJhbmVzZSwgcHJlc2lkZW50IGFuZCBDRU8gb2YgRmVkRXggQ3VzdG9tIENyaXRpY2FsIGlu
IEdyZWVuLiBTaGUgc3Bva2UgQXByaWwgMTYsIDIwMTUsIGFzIHBhcnQgb2YgYSBwYW5lbCBhYm91
dCBsb2NhbCBsZWFkZXJzaGlwLjwvcD48cD5PbiBKdW5lIDMsIDIwMTUsICBDdXlhaG9nYSBGYWxs
cyBuYXRpdmUgTWljaGFlbCBNb3JlbGwsIGZvcm1lciBkZXB1dHkgZGlyZWN0b3IgZm9yIHRoZSBD
ZW50cmFsIEludGVsbGlnZW5jZSBBZ2VuY3ksIHNwb2tlLjwvcD48cD5Db21waWxlZCBieSBCZWFj
b24gSm91cm5hbCBzdGFmZiB3cml0ZXIgS2F0aWUgQnlhcmQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.