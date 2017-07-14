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Akron’s Krispy Kreme store draws crowds for sweet deal

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: July 14, 2017 - 05:15 PM | Updated: July 14, 2017 - 05:51 PM
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Hundred's of donut lovers line up to purchase 80 cents a dozen Krispy Kreme donuts at the Akron location to help celebrate the company's 80th anniversary on Friday. (Katie Byard/Akron Beacon Journal)


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