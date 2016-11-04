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Akron’s oldest law firm makes case for adding its name to downtown skyline

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: November 4, 2016 - 01:07 PM | Updated: November 4, 2016 - 07:57 PM
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Roetzel & Andress is having their name put on the side of a building at Lock 3 Tuesday, Nov. 1, 2016 in Akron, Ohio. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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