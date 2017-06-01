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Volunteerism

Akron smoke alarm installations help kick off Goodyear week of volunteering program

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: June 1, 2017 - 09:36 PM | Updated: June 2, 2017 - 03:10 PM
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Dave Wood (left) a business process consultant for Goodyear shows Nyo Do how one of the smoke detectors being installed in Do's home by another Goodyear employee works as they volunteer their time and install smoke alarms in Akron homes Thursday. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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