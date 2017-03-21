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Akron tech company leaving city’s downtown for Cuyahoga County; lured by $480,000 loan

By Katie Byard
Beacon Journal business writer

Published: March 21, 2017 - 02:47 PM | Updated: March 22, 2017 - 08:15 AM
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Eric Camulli, vice president of marketing and product management at 7Signal Systems in Akron talks about the company's technology that monitors Wi-Fi performance on in this Sept. 21, 2016 file photo. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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