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Akron Urban League selected as partner in state program to help grow minority-owned businesses

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: June 5, 2017 - 11:03 AM | Updated: June 5, 2017 - 05:49 PM
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Products for sale at ExperiMac in Akron. The Ohio Development Services Agency announced Monday that the Akron Urban League is one of its seven partners statewide to operate its Minority Business Assistance Centers. The program provides startup support and other services at no cost to minority business owners. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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