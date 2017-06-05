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Partnership

Akron Urban League selected as partner in state program to help grow minority-owned businesses

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: June 5, 2017 - 11:03 AM | Updated: June 6, 2017 - 03:16 PM
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(left to right) ExperiMac marketing and tech solutions' Shante Robinson, general manager Bert Griggs and program director Kimberly Irvin-Lee pose for a portrait at ExperiMac. The Ohio Development Services Agency announced Monday that the Akron Urban League is one of its seven partners statewide to operate its Minority Business Assistance Centers. The program provides startup support and other services at no cost to minority business owners. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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