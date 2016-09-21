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Allegiant Air departing Akron-Canton Airport for Cleveland Hopkins

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: September 21, 2016 - 12:51 PM | Updated: September 21, 2016 - 03:46 PM
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In June 2015, Allegiant air travelers head to their gate before flying to Savannah-Hilton Head from the Akron-Canton Airport. Allegiant Air, announced Wednesday it is moving existing service from Akron-Canton to Cleveland Hopkins International Airport. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal file photo)


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