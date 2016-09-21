Allegiant Air leaving Akron-Canton Airport for Cleveland Hopkins

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWxsZWdpYW50IEFpciwgd2hpY2gganVzdCBhcnJpdmVkIGF0IHRoZSBBa3Jvbi1DYW50b24g
QWlycG9ydCBpbiB0aGUgc3ByaW5nIG9mIDIwMTUsIGlzIGxlYXZpbmcgZm9yIENsZXZlbGFuZC48
L3A+PHA+SW4gYW4gYW5ub3VuY2VtZW50IFdlZG5lc2RheSBpbiBDbGV2ZWxhbmQsIEFsbGVnaWFu
dCBzYWlkIGl0IHdhcyBkb3VibGluZyBpdHMgcHJlc2VuY2UgaW4gTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gYW5k
IG1vdmluZyBleGlzdGluZyBzZXJ2aWNlIGZyb20gQWtyb24tQ2FudG9uIHRvIENsZXZlbGFuZCBI
b3BraW5zIEludGVybmF0aW9uYWwgQWlycG9ydC4gPC9wPjxwPlRoZSBkZXN0aW5hdGlvbnMgbW92
aW5nIGZyb20gQWtyb24gdG8gQ2xldmVsYW5kIGFyZTogVGFtcGEgQmF5LCBGbGEuOyBPcmxhbmRv
OyBGb3J0IExhdWRlcmRhbGUsIEZsYTsgUHVudGEgR29yZGEvRm9ydCBNeWVycywgRmxhLjsgU2F2
YW5uYWgsIEdhLiBhbmQgTXlydGxlIEJlYWNoLCBTb3V0aCBDYXJvbGluYS48L3A+PHA+UGFzc2Vu
Z2VycyB3aXRoIGV4aXN0aW5nIHJlc2VydmF0aW9ucyBvbiBvciBhZnRlciB0aGUgbW92ZSBvbiBG
ZWIuIDE1IGZyb20gQWtyb24tQ2FudG9uIGNhbiBtb3ZlIHRoZWlyIGRlcGFydHVyZSB0byBDbGV2
ZWxhbmQgb3IgcmVjZWl2ZSBhIGZ1bGwgcmVmdW5kLCB0aGUgYWlybGluZSBzYWlkLjwvcD48cD5J
biBhZGRpdGlvbiB0byBtb3ZpbmcgdGhlIGV4aXN0aW5nIHJvdXRlcywgdGhlIGFpcmxpbmUgc2Fp
ZCBpdCB3b3VsZCBvZmZlciBmb3VyIG5ldyBub25zdG9wIHJvdXRlcyBmcm9tIENsZXZlbGFuZCB0
aGlzIHdpbnRlciB0byBKYWNrc29udmlsbGUsIEZsYS47IEF1c3RpbiwgVGV4YXM7IE5ldyBPcmxl
YW5zIGFuZCBQaG9lbml4LjwvcD48cD5UaGUgQWtyb24tQ2FudG9uIEFpcnBvcnQgc2FpZCBpdCB3
YXMgaW5mb3JtZWQgYnkgQWxsZWdpYW50IEFpciAmIzgyMjA7dGhhdCBkZXNwaXRlIGdyZWF0IHBl
cmZvcm1hbmNlIGF0IEFrcm9uLUNhbnRvbiBBaXJwb3J0IHRoZXkgd2lsbCBjZWFzZSBzZXJ2aWNl
IGF0IENBSyBvbiBGZWJydWFyeSAxNSwgMjAxNy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtBbHRob3VnaCB3ZSBo
YXRlIHRvIGxvc2UgYW55IGFpcmxpbmUgc2VydmljZSwgd2UgZG8gbm90IGFudGljaXBhdGUgYSBz
aWduaWZpY2FudCBpbXBhY3QgZnJvbSB0aGlzIGFubm91bmNlbWVudCBhcyBjdXN0b21lcnMgaGF2
ZSBtYW55IG90aGVyIGV4Y2VwdGlvbmFsIHZhY2F0aW9uIGRlc3RpbmF0aW9uIG9wdGlvbnMgZnJv
bSBDQUsgaW5jbHVkaW5nIG5ldyBzZXJ2aWNlIGZyb20gU3Bpcml0IEFpcmxpbmVzIGJlZ2lubmlu
ZyBOb3YuIDEwLCYjODIyMTsgdGhlIGFpcnBvcnQgc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVudC4gPC9wPjxw
PjxzdHJvbmc+SW4gYSB0ZWxlcGhvbmUgaW50ZXJ2aWV3LCBBa3Jvbi1DYW50b24gQWlycG9ydCBQ
cmVzaWRlbnQgYW5kIENoaWVmIEV4ZWN1dGl2ZSBPZmZpY2VyIFJpY2sgTWNRdWVlbiBzYWlkIHRo
ZSBhaXJwb3J0IHdhcyBub3RpZmllZCBvZiB0aGUgY2hhbmdlIFdlZG5lc2RheSBtb3JuaW5nIGJl
Zm9yZSB0aGUgYW5ub3VuY2VtZW50LiA8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjA7SXQm
IzgyMTc7cyBhbHdheXMgZGlzYXBwb2ludGluZyB0byBsb3NlIGFpciBzZXJ2aWNlLiBJdCYjODIx
NztzIGEgdmVyeSBwcmVjaW91cyBjb21tb2RpdHkgdG8gdGhlIGNvbW11bml0eS4gVGhlIEFrcm9u
IGFuZCBDYW50b24gY29tbXVuaXR5IHJlYWxseSBzdXBwb3J0ZWQgdGhhdCBzZXJ2aWNlLiBZZWFy
IHRvIGRhdGUsIHRoZXkgaGFkIGFuIDg4IHBlcmNlbnQgbG9hZCBmYWN0b3IuIEl0JiM4MjE3O3Mg
dmVyeSBkaXNhcHBvaW50aW5nIHdoZW4geW91IGhlYXIgdGhhdCwmIzgyMjE7IHNhaWQgTWNRdWVl
bi48L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5CdXQsIE1jUXVlZW4sIHdobyBoYXMgYmVlbiB3aXRo
IHRoZSBBa3Jvbi1DYW50b24gQWlycG9ydCBmb3IgMzQgeWVhcnMsIHNhaWQgaGUmIzgyMTc7cyBh
bHNvIHNlZW4gcGxlbnR5IG9mIGFpcmxpbmVzIGRlcGFydCB0aGUgYWlycG9ydCwgaW5jbHVkaW5n
IFNvdXRod2VzdCB3aGljaCBwdWxsZWQgYWxsIG9mIGl0cyBmbGlnaHRzIGV4Y2VwdCB0aHJlZSBk
YWlseSB0byBBdGxhbnRhIGluIEFwcmlsLiA8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjA7
RG9uJiM4MjE3O3QgdGFrZSB0aGlzIHRoZSB3cm9uZyB3YXksIGJ1dCBJJiM4MjE3O3ZlIGJlZW4g
aGVyZSB0b28gbG9uZyBhbmQgSSYjODIxNzt2ZSBzZWVuIHRoaXMgYmVmb3JlLiBZb3UgbG9vayBh
dCB0aGUgZGlzYXBwb2ludG1lbnQgYW5kIHRoZW4geW91IHdlIG1vdmUgZm9yd2FyZCwmIzgyMjE7
IGhlIHNhaWQuPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QWxsZWdpYW50JiM4MjE3O3MgZGVwYXJ0
dXJlIGZyb20gQWtyb24gdG8gQ2xldmVsYW5kICYjODIyMDtqdXN0IHNob3dzIHRoZSB2b2xhdGls
aXR5JiM4MjIxOyBvZiB0aGUgYWlybGluZSBpbmR1c3RyeSwgc2FpZCBSaWNrIFJlYmFkb3csIGV4
ZWN1dGl2ZSB2aWNlIHByZXNpZGVudCBvZiB0aGUgR3JlYXRlciBBa3JvbiBDaGFtYmVyLjwvc3Ry
b25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIyMDtBcmUgd2UgZGlzYXBwb2ludGVkPyBZZXMuIElzIHRo
YXQgZ29pbmcgdG8gaHVydCB1cyBmcm9tIGEgcmVnaW9uYWwgZWNvbm9taWMgZGV2ZWxvcG1lbnQg
c3RhbmRwb2ludD8gTm8sJiM4MjIxOyBzYWlkIFJlYmFkb3cuPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJv
bmc+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYSBjeWNsZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtSaWdo
dCBub3csIHdlJiM4MjE3O3JlIGRpc2FwcG9pbnRlZCwgbmVlZGxlc3MgdG8gc2F5LCBidXQgd2Ug
YWxzbyBrbm93IHRoYXQgd2l0aCBTcGlyaXQgQWlybGluZXMgYmVnaW5uaW5nIG9uIE5vdi4gMTAs
IEkgdGhpbmsgd2UgYXJlIG5vdCBnb2luZyB0byBsb3NlIG9yIHNraXAgYSBiZWF0LiBJdCYjODIx
NztzIHJlYWxseSBnb2luZyB0byBvZmZlciB0aGUgc2FtZSBvcHBvcnR1bml0aWVzOiBsb3ctY29z
dCBmYXJlcy4mIzgyMjE7IDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIyMDtUaGUgYWlycG9y
dCBpcyBzdGlsbCBhIHZlcnkgY29tcGV0aXRpdmUgYWlycG9ydCBpbiBhIHVuaXF1ZSBsb2NhdGlv
biB0aGF0IGNhbiBvZmZlciBsb3ctY29zdCBhaXIgc2VydmljZSB2ZXJ5IGNvbnZlbmllbnRseS4g
QWxsIHRoZSBhdHRyaWJ1dGVzIGFyZSBzdGlsbCB0aGVyZSwmIzgyMjE7IFJlYmFkb3cgc2FpZC48
L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5SZWJhZG93IGFuZCBNY1F1ZWVuIHNhaWQgdGhleSBhbHNv
IHNlZSBvcHBvcnR1bml0aWVzIGZvciBvdGhlciBleGlzdGluZyBhaXJsaW5lcyB0byBhZGQgZGVz
dGluYXRpb25zIHRvIGZpbGwgZ2Fwcy48L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5PbiBOb3YuIDEw
dGgsIFNwaXJpdCBiZWdpbnMgZGFpbHkgc2VydmljZSB0byBPcmxhbmRvIEludGVybmF0aW9uYWwg
QWlycG9ydCAoaW5zdGVhZCBvZiB0aGUgc21hbGxlciBPcmxhbmRvIFNhbmZvcmQgYWlycG9ydCkg
YW5kIEZvcnQgTGF1ZGVyZGFsZS4gQXJvdW5kIHRoZSBzYW1lIHRpbWUsIHRoZSBhaXJsaW5lIGFs
c28gd2lsbCBhZGQgc2Vhc29uYWwgc2VydmljZSBzZXZlcmFsIHRpbWVzIGEgd2VlayB0byBUYW1w
YSBhbmQgRm9ydCBNeWVycy4gT24gQXByaWwgMjcsIGl0IHdpbGwgYWxzbyBiZWdpbiBkYWlseSBz
ZXJ2aWNlIHRvIE15cnRsZSBCZWFjaC48L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5TbywgTWNRdWVl
biBzYWlkLCB3aXRoIFNwaXJpdCYjODIxNztzIGFycml2YWwgdGhlIG9ubHkgZGVzdGluYXRpb24g
aXQgd2lsbCB0cnVseSBiZSBsb3NpbmcgZnJvbSB0aGUgYWlycG9ydCB3aXRoIEFsbGVnaWFudCYj
ODIxNztzIGRlcGFydHVyZSBpcyBTYXZhbm5haC9IaWx0b24gSGVhZC48L3N0cm9uZz48L3A+PHA+
PHN0cm9uZz4mIzgyMjA7V2UgaGFkIHZlcnkgc3Ryb25nIHJpZGVyc2hpcCYjODIyMTsgdG8gU2F2
YW5uYWgvSGlsdG9uIEhlYWQsIGhlIHNhaWQuPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U2luY2Ug
QWxsZWdpYW50JiM4MjE3O3MgZGVzdGluYXRpb25zIHdlcmUgYWxzbyB2YWNhdGlvbiBkZXN0aW5h
dGlvbnMsICYjODIyMDt5b3UgY2FuIGtpbmQgb2Ygc2VlIGl0IGFzIGEgb25lLWZvci1vbmUgdHJh
ZGUmIzgyMjE7IGJldHdlZW4gQWxsZWdpYW50IGFuZCBTcGlyaXQsIGhlIHNhaWQuPC9zdHJvbmc+
PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+TWNRdWVlbiBzYWlkIGFpcnBvcnQgb2ZmaWNpYWxzIHdpbGwgYmUgdGFs
a2luZyB0byBleGlzdGluZyBhaXJsaW5lcyAmIzgyMTI7IERlbHRhLCBBbWVyaWNhbiwgVW5pdGVk
IGFuZCBTb3V0aHdlc3QgJiM4MjEyOyBhYm91dCBicmluZ2luZyBuZXcgc2VydmljZS48L3N0cm9u
Zz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5BbWVyaWNhbiBpcyBhY3R1YWxseSBhZGRpbmcgdHdpY2UgZGFpbHkg
bm9uc3RvcCBzZXJ2aWNlIHRvIENoaWNhZ28mIzgyMTc7cyBPJiM4MjE3O0hhcmUgQWlycG9ydCBv
biBPY3QuIDYgYW5kIGEgc2Vjb25kIGZsaWdodCB0byBOZXcgWW9yayYjODIxNztzIExhR3VhcmRp
YSBhaXJwb3J0IG9uIHRoZSBzYW1lIGRheS48L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5BbGwgb2Yg
dGhlIGFpcmxpbmVzIHRoYXQgYXJlIHNlcnZlZCBieSBBa3Jvbi1DYW50b24gYXJlIGFsc28gc2Vy
dmVkIGF0IEhvcGtpbnMsIE1jUXVlZW4gc2FpZC48L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5NY1F1
ZWVuIHNhaWQgdGhhdCBkZXNwaXRlIHRoZSBsb3NzIG9mIEFsbGVnaWFudCBhbmQgU291dGh3ZXN0
LCBuZXh0IHllYXIgaW4gQXByaWwgJiM4MjEyOyB0aGUgb25lIHllYXIgYW5uaXZlcnNhcnkgb2Yg
U291dGh3ZXN0IHJlZHVjaW5nIGl0cyBmbGlnaHRzICYjODIxMjsgdGhlIGFpcnBvcnQgd2lsbCBz
dGlsbCB0dXJuIGEgY29ybmVyIGFuZCBiZWdpbiB0byBzZWUgYW4gaW5jcmVhc2UgaW4gc2VhdHMg
eWVhci1vdmVyLXllYXIuPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3Zl
IGhhZCBzb21lIGJhc2UgaGl0cyBoZXJlIGFuZCB0aGVyZSBhbmQgdGhlcmUgaGF2ZSBiZWVuIHNv
bWUgYmxvd3Mgb3ZlciB0aGUgeWVhcnMsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5K
dWRlIEJyaWNrZXIsIEFsbGVnaWFudCBjaGllZiBvcGVyYXRpbmcgb2ZmaWNlciwgc2FpZCBpbiBh
IHN0YXRlbWVudCB0aGF0IHRoZSBhaXJsaW5lIHdhcyBleGNpdGVkIHRvIGFubm91bmNlIHRoZSBt
YWpvciBncm93dGggaW4gTm9ydGhlYXN0IE9oaW8sICYjODIyMDthIHJlZ2lvbiB0aGF0IGhhcyBk
ZW1hbmRlZCBtb3JlIGxvdy1jb3N0LCBub25zdG9wIHNlcnZpY2UgdG8gdGhlIHdvbmRlcmZ1bCB2
YWNhdGlvbiBkZXN0aW5hdGlvbnMgd2Ugc2VydmUuIFRoaXMgbW92ZSB0byBDbGV2ZWxhbmQgd2ls
bCBhbGxvdyBBbGxlZ2lhbnQgdG8gaGF2ZSBhIHN0cm9uZ2VyIHByZXNlbmNlIGluIG5vcnRoZWFz
dCBPaGlvIGFuZCBhbGxvdyB1cyB0byBvZmZlciBvdXIgbG93IGZhcmVzIGFuZCBjb252ZW5pZW50
IHRyYXZlbCB0byBldmVuIG1vcmUgdHJhdmVsZXJzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SG9wa2lucyBJbnRl
cmltIEFpcnBvcnQgRGlyZWN0b3IgRnJlZCBTemFibyBzYWlkOiAmIzgyMjA7Tm90IG9ubHkgYXJl
IHdlIHBsZWFzZWQgdG8gaGF2ZSBBbGxlZ2lhbnQgYXMgb3VyIG5ld2VzdCBidXNpbmVzcyBwYXJ0
bmVyIGF0IENsZXZlbGFuZCBIb3BraW5zIEludGVybmF0aW9uYWwgQWlycG9ydCwgd2UmIzgyMTc7
cmUgZW5jb3VyYWdlZCB3aXRoIHRoZSB2YXJpZXR5IG9mIGRlc3RpbmF0aW9ucyB0aGV5IGFyZSBh
ZGRpbmcgZm9yIG91ciBwYXNzZW5nZXJzLiBPZiB0aGUgMTAgbWFya2V0cyB0aGV5IHdpbGwgYmUg
Zmx5aW5nLCB3ZSBhcmUgaW5pdGlhdGluZyBzZXJ2aWNlcyB0byBmb3VyIG5ldyBtYXJrZXRzIGFu
ZCBhZGRpbmcgc2VydmljZSB0byBzaXggZGVzdGluYXRpb25zLiBUaGlzIHJlcHJlc2VudHMgYSBi
aWcgd2luIGZvciBub3J0aGVhc3QgT2hpbyBhbmQgb3VyIHJlZ2lvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkN1
c3RvbWVycyB3aXRoIEFsbGVnaWFudCBBaXIgcmVzZXJ2YXRpb25zIGFmdGVyIEZlYnJ1YXJ5IDE1
IHNob3VsZCBjb250YWN0IHRoZSBhaXJsaW5lIGRpcmVjdGx5IGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93
d3cuYWxsZWdpYW50YWlyLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5hbGxlZ2lhbnRhaXIuY29t
PC9hPiBvciBjYWxsIDcwMi01MDUtODg4OC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJldHR5IExpbi1GaXNoZXIg
Y2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzI0IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpibGluZmlz
aGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5ibGluZmlzaGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
PC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBAYmxpbmZpc2hlckFCSiBvbiBUd2l0dGVyIG9yIDxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0JldHR5TGluRmlzaGVyQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+
d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9CZXR0eUxpbkZpc2hlckFCSjwvYT4gYW5kIHNlZSBhbGwgaGVyIHN0
b3JpZXMgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9iZXR0eSIgdGFyZ2V0PSJfYmxh
bmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9iZXR0eTwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.