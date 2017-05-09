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Amazon gives voice-enabled speaker a screen, video calling

By Anick Jesdanun
Associated Press

Published: May 9, 2017 - 12:20 PM | Updated: May 9, 2017 - 01:38 PM
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Models of the Amazon Echo Show. Amazon is giving its voice-enabled Echo speaker a touch screen and video-calling capabilities as it competes with Google's efforts at bringing smarts to the home. The new device, called Echo Show, goes on sale on June 28, 2017. Amazon says it's also bringing calling and messaging features to its existing Echo and Echo Dot devices and the Alexa app for phones. (Amazon via AP)


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