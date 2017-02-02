Amazon increasingly wants to be its own deliveryman

PHA+TkVXIFlPUks6IEFtYXpvbiBpc24mIzgyMTc7dCBjb250ZW50IGp1c3QgYmVpbmcgdGhlICYj
ODIyMDtldmVyeXRoaW5nIHN0b3JlLiYjODIyMTsgSW5jcmVhc2luZ2x5LCBpdCBsb29rcyBsaWtl
IGl0IHdhbnRzIHRvIGJlIGl0cyBvd24gZGVsaXZlcnltYW4sIHRvby48L3A+PHA+SXRzIE1vbmRh
eSBhbm5vdW5jZW1lbnQgb2YgYSBuZXcgYWlyIGNhcmdvIGh1YiBpbiBLZW50dWNreSBpcyBtZXJl
bHkgQW1hem9uJiM4MjE3O3MgbGF0ZXN0IGZvcmF5IGludG8gYnVpbGRpbmcgb3V0IGl0cyBvd24g
c2hpcHBpbmcgYW5kIGxvZ2lzdGljcyB1bml0LiBJZiBzdWNjZXNzZnVsLCB0aGUgbW92ZSBjb3Vs
ZCB1bHRpbWF0ZWx5IG1lYW4gbG93ZXIgY29zdHMgZm9yIEFtYXpvbiAmIzgyMTI7IGFuZCBwb3Nz
aWJseSBmYXN0ZXIgZGVsaXZlcnkgYW5kIGxvdyBwcmljZXMgZm9yIGNvbnN1bWVycy4gQnV0IGl0
IGNvdWxkIGFsc28gcGl0IEFtYXpvbiBhZ2FpbnN0IHBhY2thZ2UgZGVsaXZlcmVycyBsaWtlIEZl
ZEV4IGFuZCBVUFMuPC9wPjxwPkFtYXpvbiYjODIxNztzICQxLjUgYmlsbGlvbiB3b3JsZHdpZGUg
YWlyIGNhcmdvIGh1YiBhdCBDaW5jaW5uYXRpLU5vcnRoZXJuIEtlbnR1Y2t5IEludGVybmF0aW9u
YWwgQWlycG9ydCBpcyBleHBlY3RlZCB0byBjcmVhdGUgMiw3MDAgam9icy48L3A+PHA+QW1hem9u
IGhhcyBsb25nIHBsb3dlZCBpdHMgcHJvZml0cyBiYWNrIGludG8gaXRzIGJ1c2luZXNzIGludmVz
dG1lbnRzLiBJbiBvcmRlciB0byBzcGVlZCB1cCBpdHMgZGVsaXZlcnksIGl0IGhhcyBpbnZlc3Rl
ZCBpbiBvcGVuaW5nIG5ldyBkaXN0cmlidXRpb24gY2VudGVycyBhbmQgbGVhc2luZyBmbGVldHMg
b2YgdHJ1Y2tzLiBJbiBNYXksIEFtYXpvbiBsZWFzZWQgNDAgQm9laW5nIGpldHMgZnJvbSBBdGxh
cyBBaXIgV29ybGR3aWRlIEhvbGRpbmdzIGFuZCBBaXIgVHJhbnNwb3J0IFNlcnZpY2VzIEdyb3Vw
IEluYy4sIGEgZmxlZXQgaXQgZHViYmVkICYjODIyMDtQcmltZSBBaXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5U
aGUgbW92ZXMgY29tZSBhcyBlLWNvbW1lcmNlIGNvbnRpbnVlcyB0byBvdXRwYWNlIHJldGFpbCBz
YWxlcy4gQW1hem9uIHNhaWQgVGh1cnNkYXkgdGhlIG51bWJlciBvZiBpdGVtcyBpdCBzb2xkIGlu
IHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciByb3NlIDI0IHBlcmNlbnQgY29tcGFyZWQgd2l0aCBhIHllYXIg
YWdvLiBJdHMgcmV2ZW51ZSByb3NlIDIyIHBlcmNlbnQgdG8gJDQzLjc0IGJpbGxpb24sIHNsaWdo
dGx5IG1pc3NpbmcgYW5hbHlzdCBleHBlY3RhdGlvbnMuIE1lYW53aGlsZSwgcHJvZml0IHJvc2Ug
MzYgcGVyY2VudCB0byAkNzQ5IG1pbGxpb24sIG9yICQxLjU0IHBlciBzaGFyZSwgYWhlYWQgb2Yg
ZXhwZWN0YXRpb25zLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.