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Amazon is buying Whole Foods in a $13.7 billion deal; store coming to Akron area this year

By Anick Jesdanun
Associated Press

Published: June 16, 2017 - 10:00 AM | Updated: June 16, 2017 - 02:56 PM
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FILE - In this May 9, 2007 file photo, customers are seen outside a Whole Foods Market in Dallas. Online juggernaut Amazon announced Friday, June 16, 2017, that it is buying Whole Foods in a deal valued at about $13.7 billion, including debt. Amazon.com Inc. will pay $42 per share of Whole Foods Market Inc. AP Photo/LM Otero, file)


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