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Amazon offers Prime discount to those on government benefits

By Anne D’Innocenzio
Associated Press

Published: June 6, 2017 - 11:44 AM
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FILE - In this Tuesday, May 30, 2017, file photo, the Amazon logo is displayed at the Nasdaq MarketSite, in New York's Times Square. Amazon is offering a discounted rate on its Prime membership for people who receive government assistance. The discounted rate is $5.99 per month. The regular annual membership is $99 per year, or $8.25 a month. But those who cannot afford to pay up front have to pay $10.99 a month for the same benefits. (AP Photo/Richard Drew, File)


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