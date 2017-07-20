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Retail

Amazon’s newest partner is Sears

By Lauren Zumbach
Chicago Tribune

Published: July 20, 2017 - 06:13 PM
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An Amazon Alexa device is switched on for a demonstration of its use in a ballpark suite before a Seattle Mariners baseball game in Seattle. Struggling retailer Sears is looking to get a hand from Amazon, announcing that it will start offering its Kenmore products on the online powerhouses website. Sears, which runs Kmart and its namesake stores, said that Kenmore Smart appliances will also be fully integrated with Amazons Alexa. This will allow consumers to control products, like Kenmore Smart air conditioners, by making a request to Alexa. Shares of Sears Holdings, based in Hoffman Estates, Illinois, surged more than 8 percent in Thursday, July 20, premarket trading. (AP Photo/Elaine Thompson)


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