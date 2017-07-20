Amazon’s newest partner is Sears

PHA+Q0hJQ0FHTzogU2VhcnMgaXMgY2FsbGluZyBvbiBBbWF6b24gdG8gaGVscCBpdCBzZWxsIG1v
cmUgS2VubW9yZSBhcHBsaWFuY2VzLjwvcD48cD5UaGUgZW1iYXR0bGVkIHJldGFpbGVyIGFubm91
bmNlZCBUaHVyc2RheSBpdCB3aWxsIGJlZ2luIHNlbGxpbmcgaXRzIGZ1bGwgbGluZSBvZiBLZW5t
b3JlIGFwcGxpYW5jZXMgb24gQW1hem9uLCBzaWduaWZpY2FudGx5IGV4cGFuZGluZyBkaXN0cmli
dXRpb24gb2Ygb25lIG9mIHRoZSByZXRhaWxlciYjODIxNztzIGJlc3Qta25vd24gYnJhbmRzPC9w
PjxwPlRoZXkgbWFrZSBhbiBvZGQgY291cGxlICYjODIxMjsgYSBzdHJ1Z2dsaW5nIHJldGFpbGVy
IGFuZCBhIGNvbXBhbnkgZ3Jvd2luZyBzbyBmYXN0IGl0IGhhcyByYWlzZWQgYW50aXRydXN0IGNv
bmNlcm5zLiBCdXQgdGhlIGFubm91bmNlbWVudCBmaXRzIGluIHdpdGggU2VhcnMmIzgyMTc7IGVm
Zm9ydCwgc3RhcnRlZCBsYXN0IHllYXIsIHRvIGdlbmVyYXRlIGNhc2ggZnJvbSBpdHMgS2VubW9y
ZSwgQ3JhZnRzbWFuIGFuZCBEaWVIYXJkIGJyYW5kcyBieSB3aWRlbmluZyBkaXN0cmlidXRpb24g
b3V0c2lkZSBpdHMgc3RvcmVzLjwvcD48cD5Db3Jwb3JhdGUgcGFyZW50IFNlYXJzIEhvbGRpbmdz
IGFncmVlZCB0byBzZWxsIHRoZSBDcmFmdHNtYW4gdG9vbHMgYnJhbmQgdG8gU3RhbmxleSBCbGFj
ayAmYW1wOyBEZWNrZXIgZWFybGllciB0aGlzIHllYXIgZm9yIGFuIGVzdGltYXRlZCAkOTAwIG1p
bGxpb24uPC9wPjxwPkluIEZlYnJ1YXJ5LCBTZWFycyBpbmtlZCBhIGRlYWwgdG8gYWxsb3cgQ2Fs
aWZvcm5pYS1iYXNlZCBQZXJtYXN0ZWVsIHRvIG1hbnVmYWN0dXJlIEtlbm1vcmUgZ3JpbGxzIGZv
ciBkaXN0cmlidXRpb24gYXQgcmV0YWlsZXJzIG5hdGlvbndpZGUsIGFuZCBBY2UgSGFyZHdhcmUg
c2VsbHMgS2VubW9yZSB3YXRlciBoZWF0ZXJzIGFuZCBzb2Z0ZW5lcnMuPC9wPjxwPkJ1dCBpbiB0
aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgbW9zdCBLZW5tb3JlIHByb2R1Y3RzLCBpbmNsdWRpbmcgbWFqb3Ig
YXBwbGlhbmNlcywgaGF2ZSBvbmx5IHNvbGQgdGhyb3VnaCBTZWFycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1Ro
aXMgd2lsbCBzaWduaWZpY2FudGx5IGV4cGFuZCBkaXN0cmlidXRpb24gYW5kIGV4cG9zZSB0aGUg
YnJhbmQgdG8gbmV3IGN1c3RvbWVycywgYW5kIHdlJiM4MjE3O3JlIGhvcGVmdWwgaXQgd2lsbCBs
ZWFkIHRvIGEgbG90IG1vcmUgc2FsZXMsJiM4MjIxOyBzYWlkIEtlbm1vcmUgQnJhbmQgUHJlc2lk
ZW50IFRvbSBQYXJrLjwvcD48cD5TZWFycywgaW4gYW5ub3VuY2luZyB0aGUgcGFydG5lcnNoaXAg
d2l0aCBBbWF6b24sIGRlY2xpbmVkIHRvIGNvbW1lbnQgb24gdGhlIHRlcm1zIG9mIHRoZSBkZWFs
LiBUaGUgcmV0YWlsZXImIzgyMTc7cyBzdG9jayB3YXMgdXAgMTAuNjAgcGVyY2VudCBhdCB0aGUg
Y2xvc2UuPC9wPjxwPlNoYXJlcyBvZiBvdGhlciBhcHBsaWFuY2UgcmV0YWlsZXJzIGZlbGwgb24g
dGhlIG5ld3MuIEhvbWUgRGVwb3QgYW5kIExvd2UmIzgyMTc7cyBzaGFyZXMgd2VyZSBkb3duIGFy
b3VuZCA2IHBlcmNlbnQsIHdoaWxlIEJlc3QgQnV5IHdhcyBkb3duIG1vcmUgdGhhbiAzIHBlcmNl
bnQuPC9wPjxwPlNlYXJzIHdhcyBkcmF3biB0byBBbWF6b24mIzgyMTc7cyByZWFjaCBhbmQgZS1j
b21tZXJjZSBleHBlcnRpc2UsIHdoaWxlIEFtYXpvbiBsaWtlZCB0aGF0IFNlYXJzIGNvdWxkIHBy
b3ZpZGUgZGVsaXZlcnkgYW5kIGluc3RhbGxhdGlvbiBhbG9uZyB3aXRoIHRoZSBwcm9kdWN0LCBh
Y2NvcmRpbmcgdG8gUGFyay48L3A+PHA+JiM4MjIwO1NlcnZpY2UgaXMgYXMgbXVjaCBhIHBhcnQg
b2YgdGhpcyBhcyB0aGUgcHJvZHVjdCBpcywgYW5kIEFtYXpvbiB3YXMgbG9va2luZyBmb3IgYSBw
YXJ0bmVyIHRoYXQgY2FuIGRlbGl2ZXIgb24gYWxsIGZyb250cywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9w
PjxwPlRoZSBjb21wYW55JiM4MjE3O3MgU2VhcnMgSG9tZSBTZXJ2aWNlcyBhbmQgSW5ub3ZlbCBT
b2x1dGlvbnMgYnVzaW5lc3NlcyB3aWxsIGhhbmRsZSBpbnN0YWxsYXRpb24gYW5kIGRlbGl2ZXJ5
LiBUaGUgc2VydmljZXMgd2lsbCBoYXZlIGEgZmVlICYjODIxMjsgc28gbm8sIHNoaXBwaW5nIHdv
biYjODIxNzt0IGJlIGZyZWUuPC9wPjxwPlNlYXJzIGlzIHRlc3RpbmcgdGhlIGNvbWJpbmVkIG9u
bGluZSBzYWxlcyBhbmQgZGVsaXZlcnkgc2VydmljZXMgaW4gTG9zIEFuZ2VsZXMsIHdoZXJlIGl0
IHdpbGwgYmVnaW4gZmlsbGluZyBvcmRlcnMgbmV4dCB3ZWVrLCBiZWZvcmUgcm9sbGluZyBvdXQg
QW1hem9uIHNhbGVzIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIGNvdW50cnksIFBhcmsgc2FpZC48L3A+PHA+VGhl
IEtlbm1vcmUgYXBwbGlhbmNlcyBzb2xkIG9uIEFtYXpvbiB3aWxsIGluY2x1ZGUgdGhlIGJyYW5k
JiM4MjE3O3MgbGluZSBvZiBzbWFydCBob21lIGFwcGxpYW5jZXMsIHdoaWNoIGFyZSBpbnRlZ3Jh
dGVkIHdpdGggQW1hem9uJiM4MjE3O3Mgdm9pY2UtY29udHJvbGxlZCBBbGV4YSBwbGF0Zm9ybS48
L3A+PHA+Rm9yIG5vdywgdGhlIGFwcGxpYW5jZXMgd2lsbCBvbmx5IGJlIHNvbGQgdG8gVS5TLiBB
bWF6b24gY3VzdG9tZXJzLCBidXQgUGFyayBzYWlkIFNlYXJzIG1heSBjb25zaWRlciBpbnRlcm5h
dGlvbmFsIHNhbGVzIGluIHRoZSBmdXR1cmUuPC9wPjxwPlRoZSBkZWFsIHdpdGggQW1hem9uIGFs
c28gd291bGQgbm90IGxpbWl0IFNlYXJzJiM4MjE3OyBhYmlsaXR5IHRvIGtlZXAgbGV2ZXJhZ2lu
ZyB0aGUgS2VubW9yZSBicmFuZCB3aXRoIGxpY2Vuc2luZyBkZWFscywgYnV0IFBhcmsgc2FpZCBT
ZWFycyBpcyBmb2N1c2VkIG9uIG1ha2luZyB0aGUgQW1hem9uIHBhcnRuZXJzaGlwIHN1Y2Nlc3Nm
dWwuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.