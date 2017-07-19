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Amazon’s social network seems a lot like Pinterest

Associated Press

Published: July 19, 2017 - 05:29 PM
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This screen grab shows Amazon's new "social network," Amazon Spark, displayed on an iPhone. The service, which launched publicly Tuesday, July 18, 2017, and is only available to Prime members in Amazon's loyalty program, is aimed at hardcore Amazon users and encourages them to spend more money with the e-commerce giant. (Courtesy of Amazon via AP)


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