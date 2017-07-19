Amazon’s social network seems a lot like Pinterest

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIFlPUks6IEFtYXpvbiBpcyBsYXVuY2hpbmcgYSBuZXcgc29jaWFsIG5ldHdvcmsgYWlt
ZWQgYXQgZ2V0dGluZyBpdHMgaGFyZGNvcmUgdXNlcnMgdG8gc3BlbmQgZXZlbiBtb3JlIG1vbmV5
IHdpdGggdGhlIGUtY29tbWVyY2UgZ2lhbnQuPC9wPjxwPlRoZSBuZXcgc2VydmljZSwgY2FsbGVk
IFNwYXJrLCBlc3NlbnRpYWxseSB0YWtlcyBBbWF6b24gUHJpbWUsIG1peGVzIGl0IHdpdGggUGlu
dGVyZXN0IGFuZCBhZGRzIGEgZGFzaCBvZiBJbnN0YWdyYW0uIExpa2UgUGludGVyZXN0LCBpdCBs
ZXRzIHVzZXJzIHNoYXJlIHBob3RvLWhlYXZ5IHBvc3RzIGFib3V0IHRoZWlyIGludGVyZXN0cywg
aWRlYWxseSB0aG9zZSBsZWFkaW5nIHRvIHNob3BwaW5nLjwvcD48cD5UaGUgc2VydmljZSBsYXVu
Y2hlZCBwdWJsaWNseSBvbiBUdWVzZGF5IG9uIEFtYXpvbiYjODIxNztzIGlQaG9uZSBhcHAsIGFu
ZCBpcyBvbmx5IG9wZW4gdG8gUHJpbWUgbWVtYmVycywgd2hvIHBheSAkOTkgYSB5ZWFyIGZvciBB
bWF6b24mIzgyMTc7cyBsb3lhbHR5IHByb2dyYW0uIEFuIEFuZHJvaWQgdmVyc2lvbiBpcyBwbGFu
bmVkLjwvcD48cD5TcGFyayBmaXJzdCBhc2tzIHVzZXJzIHRvIHNlbGVjdCBhdCBsZWFzdCBmaXZl
IHN1YmplY3QgYXJlYXMgb2YgaW50ZXJlc3QuIFRoZSBhcHAgdGhlbiBnZW5lcmF0ZXMgYW4gSW5z
dGFncmFtLWxpa2UgZmVlZCBvZiBwb3N0cyB0aGF0IGRpc3BsYXkgeWVsbG93IGRvdHMgb24gcHVy
Y2hhc2FibGUgaXRlbXMgaW4gdGhlIHBob3Rvcy4gVGFwcGluZyB0aGUgZG90cyBkaXNwbGF5cyBs
aW5rcyB0byBBbWF6b24gcHJvZHVjdCBwYWdlcy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.