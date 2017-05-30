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Amazon’s stock tops $1,000 for the first time

By Joseph Pisani
Associated Press

Published: May 30, 2017 - 10:32 AM | Updated: May 30, 2017 - 01:28 PM
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In this Thursday, May 25, 2017, photo, gift cards are on display at the Amazon Books store in the Time Warner Center at Columbus Circle, in New York. Amazon opened the retail store Thursday. Amazon, the e-commerce giant that changed how people shop for books, toilet paper and TVs, hit a new milestone Tuesday, May 30: Its stock topped $1,000 for the first time. (AP Photo/Mary Altaffer)


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