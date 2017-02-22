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Americans buy existing homes at fastest pace in a decade

By Christopher S. Rugaber
Associated Press

Published: February 22, 2017 - 07:11 PM

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