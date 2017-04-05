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Another blow to Chapel Hill Mall; Payless store to close

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: April 5, 2017 - 05:38 PM

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