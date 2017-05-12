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Health care

Anthem gives up bid for Cigna, vows to fight on over damages

By Tom Murphy
Associated Press

Published: May 12, 2017 - 06:58 PM
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This combo of file photos shows signage for health insurers Cigna Corp., and Anthem Inc. Anthem is finally ending its soured, $48 billion bid to buy rival Cigna, but the nation's second-largest health insurer isn't giving up a fight over whether Cigna deserves a termination fee for the scrapped deal. Anthem says Cigna sabotaged the merger agreement and caused "massive damages" for Anthem, which provides Blue Cross-Blue Shield coverage in several states. (AP Photo/File)


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