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AP Source: U.S. ends probe of fatal Tesla crash without recall

By Tom Krisher, Joan Lowy And Dee-Ann Durbin
Associated Press

Published: January 19, 2017 - 12:35 PM
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FILE - In this photo provided by the National Transportation Safety Board via the Florida Highway Patrol, a Tesla Model S that was being driven by Joshua Brown, who was killed when the Tesla sedan crashed while in self-driving mode on May 7, 2016. A source tells The Associated Press that U.S. safety regulators are ending an investigation into a fatal crash involving electric car maker Tesla Motors' Autopilot system without a recall. The National Highway Traffic Safety Administration scheduled a call Thursday, Jan. 19, 2017, about the investigation. (NTSB via Florida Highway Patrol via AP, File)


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