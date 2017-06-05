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Apple unveils ‘HomePod’ speaker, first new product in years

By Michael Liedtke and Barbara Ortutay
Associated Press

Published: June 5, 2017 - 08:28 PM
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Apple CEO Tim Cook speaks about the Apple Watch announcement of new products at the Apple Worldwide Developers Conference in San Jose, Calif., Monday, June 5, 2017. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)


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