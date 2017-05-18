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Applications for U.S. jobless aid fell to 3-month low of 232K

By Christopher S. Rugaber
Associated Press

Published: May 18, 2017 - 09:40 AM

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