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Applications for U.S. jobless aid rise to still-low 258,000

By Christopher S. Rugaber
Associated Press

Published: March 23, 2017 - 10:41 AM
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FILE - In this Thursday, March 3, 2016, file photo, Georgia Department of Labor services specialist Louis Holliday, right, helps a woman with a job search on a computer at an unemployment office in Atlanta. On Thursday, March 23, 2017, the Labor Department reported that more people sought U.S. unemployment benefits the previous week, but applications are still at a low level that points to a healthy job market. (AP Photo/David Goldman, File)


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