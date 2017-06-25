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Are there too many Akron-area hotels?

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: June 25, 2017 - 10:37 PM | Updated: June 26, 2017 - 01:14 PM
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The Courtyard by Marriott in the Northside District in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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