All CATEGORIES
☰ Menu

Hotels

Are there too many Akron-area hotels?

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: June 25, 2017 - 10:37 PM | Updated: June 26, 2017 - 01:14 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The Courtyard by Marriott in the Northside District in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

summa27_04 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Akron-area officials offer support to Summa as health system faces multi-million dollar losses, job cuts

Summa Health and its CEO, Dr. Cliff Deveny, got strong statements of support from local government leaders Monday after the Akron health system announced hundreds of job cuts as part of a plan to return to financial viability.

New study of Seattle’s $15 minimum wage says it costs jobs
Bankruptcy filing clears way for competitor to take over assets of troubled air bag maker Takata
Business news briefs — June 27
College borrowers promised loan forgiveness are left to wait
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next