All CATEGORIES
☰ Menu

Area mayors say they’ll meet soon to discuss how to help Chapel Hill Mall

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: January 5, 2017 - 05:53 PM | Updated: January 6, 2017 - 08:11 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Main entrance to the food court at Chapel Hill Mall on Thursday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

mall06cut_01 Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
Area mayors say they’ll meet soon to discuss how to help Chapel Hill Mall

The mayors of Akron, Cuyahoga Falls and Tallmadge are going to take another look at what, if anything, can be done to revitalize Chapel Hill Mall.

farm06cut_02
Trump’s deportation vow spurs California farmers into action
RPM International shares fall on bigger-than-expected quarterly loss
Business news briefs — Jan. 6
US_Economy_67937.jpg-87754_00~3
U.S. adds 156K jobs; unemployment rate ticks up to 4.7 pct. - 10:05 AM
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next