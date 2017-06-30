As coal dwindles, mining states trim safety inspections

PHA+TE9VSVNWSUxMRSwgS1kuOiBLYXRoeSBCYXJ0bGV0dCB3YXRjaGVkIGhlbHBsZXNzbHkgdGhp
cyBzcHJpbmcgYXMgS2VudHVja3kgbGF3bWFrZXJzIGN1dCBiYWNrIG9uIG1pbmUgc2FmZXR5IGlu
c3BlY3Rpb25zIGFuZCByZXBsYWNlZCB0aGVtIHdpdGggY29hY2hpbmcgc2Vzc2lvbnMgb24gbWlu
ZXJzJiM4MjE3OyBzYWZldHkgaGFiaXRzLjwvcD48cD5TaGUga25vd3MgbW9yZSB0aGFuIG1vc3Qg
d2hhdCYjODIxNztzIGF0IHN0YWtlLjwvcD48cD5CYXJ0bGV0dCYjODIxNztzIHNvbiwgUmlja2V5
IFRob3JwZSwgd2FzIGNydXNoZWQgdG8gZGVhdGggaW4gYSB3ZXN0ZXJuIEtlbnR1Y2t5IHVuZGVy
Z3JvdW5kIG1pbmUgaW4gMjAxNSB3aGVuIGEgY29hbC1kaWdnaW5nIG1hY2hpbmUmIzgyMTc7cyAx
Ny10b24gY3V0dGluZyBoZWFkICYjODIxMjsgcHJvcHBlZCB1cCB3aXRoIHdvb2RlbiBib2FyZHMg
JiM4MjEyOyBnYXZlIG91dCBhcyBoZSB3b3JrZWQgdW5kZXJuZWF0aCBpdC48L3A+PHA+QmFydGxl
dHQsIHdobyByZWNlbnRseSB2aXNpdGVkIGhlciBzb24mIzgyMTc7cyBncmF2ZSBvbiB3aGF0IHdv
dWxkIGhhdmUgYmVlbiBoaXMgMzFzdCBiaXJ0aGRheSwgc2F5cyB0aGF0JiM4MjE3O3Mgd2h5IHRo
ZSBzdGF0ZSBzaG91bGRuJiM4MjE3O3QgcmVkdWNlIHRoZSBudW1iZXIgb2YgdHJhZGl0aW9uYWwg
aW5zcGVjdGlvbnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGVtIHBhc3NpbmcgdGhpcyBbbGF3XSwgaXQmIzgy
MTc7cyB0b3RhbGx5IHdyb25nLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHdhcyB0b3RhbGx5
IGFnYWluc3QgaXQsIGJ1dCB0aGF0JiM4MjE3O3Mgb25lIHBlcnNvbiBhZ2FpbnN0IHRob3VzYW5k
cy4gUmljayBsb3N0IGhpcyBsaWZlIGJlY2F1c2UgdGhlcmUgd2FzIHRoaW5ncyB0aGF0IHdhc24m
IzgyMTc7dCBkb25lIHByb3Blcmx5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+U3RhdGUgb2ZmaWNpYWxzIHNheSB0
aGV5IGFyZW4mIzgyMTc7dCBlYXNpbmcgdXAgb24gZW5mb3JjZW1lbnQuIFRoZXkgc2F5IHRoZSBu
ZXcgbGF3LCB3aGljaCB0YWtlcyBlZmZlY3QgRnJpZGF5LCBwdXRzIG9mZmljaWFscyBpbiB0aGUg
bWluZXMgbW9yZSBmcmVxdWVudGx5IHRvIHdvcmsgd2l0aCBtaW5lcnMgb24gc2FmZSB3b3JraW5n
IGhhYml0cy48L3A+PHA+QXBwYWxhY2hpYW4gY29hbCBzdGF0ZXMgbGlrZSBLZW50dWNreSBoYXZl
IHNlZW4gYSBzbG93ZG93biBpbiBtaW5pbmcgYW5kIGFyZSBsb29raW5nIHRvIHRyaW0gdGhlIHJl
cXVpcmVkIG51bWJlciBvZiBhbm51YWwgaW5zcGVjdGlvbnMuIFdlc3QgVmlyZ2luaWEgbGF3bWFr
ZXJzIGNvbnNpZGVyZWQgc2NhbGluZyBiYWNrIG1hbmRhdG9yeSBpbnNwZWN0aW9ucyB0byBvbmUg
ZnJvbSBmb3VyIHRoaXMgeWVhciBidXQgYmFja2VkIG9mZiBhbWlkIGNyaXRpY2lzbS48L3A+PHA+
V2l0aCBLZW50dWNreSYjODIxNztzIGxhdywgcGFzc2VkIGJ5IHRoZSBSZXB1YmxpY2FuLWNvbnRy
b2xsZWQgbGVnaXNsYXR1cmUsIHN0YXRlIG9mZmljaWFscyBjYW4gcmVwbGFjZSBoYWxmIG9mIHRo
ZSBzaXggcmVxdWlyZWQgaW5zcGVjdGlvbnMgd2l0aCAmIzgyMjA7YW5hbHlzdCB2aXNpdHMmIzgy
MjE7IHRoYXQgZm9jdXMgb24gY29hY2hpbmcuIFRoZSBsYXcgc3RpbGwgYWxsb3dzIGZvciBpbmNy
ZWFzZWQgaW5zcGVjdGlvbnMgaWYgb2ZmaWNpYWxzIGlkZW50aWZ5IGEgcHJvYmxlbS48L3A+PHA+
VGhlIHJlZHVjdGlvbnMgY29tZSBhcyB0aGUgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gcHJvcG9zZXMg
Y3V0cyB0byB0aGUgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBMYWJvciwgd2hpY2ggYWRtaW5pc3RlcnMgdGhlIGZl
ZGVyYWwgbWluZSBzYWZldHkgcHJvZ3JhbSwgZXZlbiBhcyBUcnVtcCBzZWVrcyB0byByZWludmln
b3JhdGUgdGhlIGNvYWwgaW5kdXN0cnkuIEZlZGVyYWwgaW5zcGVjdG9ycyBhcmUgcmVxdWlyZWQg
YnkgbGF3IHRvIGNvbmR1Y3QgZm91ciBpbnNwZWN0aW9ucyBhIHllYXIgb24gdW5kZXJncm91bmQg
bWluZXMuPC9wPjxwPkluIFdlc3QgVmlyZ2luaWEsIGEgYmFja2xhc2ggdG8gdGhlIHByb3Bvc2Vk
IHN0YXRlIGN1dGJhY2tzIG1heSBoYXZlIGNhdWdodCBsYXdtYWtlcnMgYnkgc3VycHJpc2UuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtGcmFua2x5IEkgdGhpbmsgdGhlIGF0dGVtcHQgdG8gcmVjZWl2ZWQgbmF0aW9u
YWwgbWVkaWEgYXR0ZW50aW9uIGluIFdlc3QgVmlyZ2luaWEsIGFuZCBJIGRvbiYjODIxNzt0IHRo
aW5rIHRob3NlIHdobyB3ZXJlIGxlYWRpbmcgdGhhdCBjaGFyZ2Ugd2VyZSBwcmVwYXJlZCBmb3Ig
dGhhdCwmIzgyMjE7IHNhaWQgUGhpbCBTbWl0aCwgVW5pdGVkIE1pbmUgV29ya2VycyBvZiBBbWVy
aWNhIHNwb2tlc21hbi48L3A+PHA+V2VzdCBWaXJnaW5pYSByZWNvcmRlZCBpdHMgZmlmdGggbWlu
aW5nIGRlYXRoIEp1bmUgMTMsIHN1cnBhc3NpbmcgbGFzdCB5ZWFyJiM4MjE3O3MgdG90YWwgb2Yg
dGhyZWUuIE5pbmUgY29hbCBtaW5lcnMgaGF2ZSBiZWVuIGtpbGxlZCB0aGlzIHllYXIgbmF0aW9u
d2lkZS4gQSByZWNvcmQgbG93IG9mIGVpZ2h0IGRpZWQgaW4gMjAxNi48L3A+PHA+U21pdGggc2Fp
ZCB3ZXN0ZXJuIG1pbmluZyBzdGF0ZXMgaGF2ZSBhbGwgYnV0IGVsaW1pbmF0ZWQgc3RhdGUgaW5z
cGVjdGlvbiBwcm9ncmFtczsgSWxsaW5vaXMgYW5kIEFsYWJhbWEgaGF2ZSByZWR1Y2VkIHRoZWly
cy4gVmlyZ2luaWEgcmVxdWlyZXMgdHdvIGFubnVhbCBpbnNwZWN0aW9ucyBvbiB1bmRlcmdyb3Vu
ZCBtaW5lcy48L3A+PHA+U3RhdGUgb2ZmaWNpYWxzIGFuZCBpbmR1c3RyeSBhZHZvY2F0ZXMgcHJh
aXNlIHRoZSBuZXcgS2VudHVja3kgbGF3LCBzYXlpbmcgaXQgd2lsbCBwdXQgaW5zcGVjdG9ycyBp
biB0aGUgbWluZSBtb3JlIGZyZXF1ZW50bHkgYnV0IGFsdGVyIHRoZWlyIHJvbGUuIEluc3BlY3Rv
cnMgb24gYW5hbHlzdCB2aXNpdHMgY2FuIHN0aWxsIHdyaXRlIGNpdGF0aW9ucyBpZiB0aGV5IHNl
ZSB2aW9sYXRpb25zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgY2FuIHN0aWxsIGRvIGFzIG1hbnkgaW5zcGVj
dGlvbnMgYXMgd2Ugd2FudCwgYW5kIGlmIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgYSByZWFzb24gdG8gYmUgdGhl
cmUgbW9yZSBvZnRlbiB0aGFuIHRocmVlIGluc3BlY3Rpb25zIG9yIGZvdXIgaW5zcGVjdGlvbnMs
IHdlJiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIGJlIHRoZXJlLCYjODIyMTsgc2FpZCBBbGxlbiBMdXR0cmVs
bCwgS2VudHVja3kmIzgyMTc7cyBEZXBhcnRtZW50IG9mIE5hdHVyYWwgUmVzb3VyY2VzIGNvbW1p
c3Npb25lci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0lmIHlvdSYjODIxNzt2ZSBnb3QgYSBub3JtYWwgbWluaW5n
IGFjdGl2aXR5IGFuZCB0aGluZ3MgYXJlIGdvaW5nIGluIGNvbXBsaWFuY2UsIHRoZW4gaW4gbXkg
b3BpbmlvbiwgdGhlIHRpbWUgaXMgYmV0dGVyIHNwZW50IHBlcmZvcm1pbmcgb2JzZXJ2YXRpb25z
IGFuZCBjb2FjaGluZyBhbmQgdGFsa2luZyB0byB0aGUgaW5kaXZpZHVhbCBjb2FsIG1pbmVyLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+S2VudHVja3kgaGFzIGRvbmUgYW5hbHlzdCB2aXNpdHMgaW4gbWluZXMgZm9y
IGRlY2FkZXMsIGJ1dCB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIG5ldmVyIHRha2VuIHRoZSBwbGFjZSBvZiBtYW5k
YXRvcnkgaW5zcGVjdGlvbnMuIEFzIG1pbmluZyBpbiB0aGUgc3RhdGUgZGVjbGluZWQgaW4gcmVj
ZW50IHllYXJzLCBzbyBoYXMgdGhlIG51bWJlciBvZiBpbnNwZWN0b3JzLiBUaGVyZSB3ZXJlIDI4
MiBvcGVyYXRpbmcgbWluZXMgaW4gMjAxNSwgZG93biBmcm9tIDUxMyBpbiAyMDEwLiBPdmVyIHRo
b3NlIGZpdmUgeWVhcnMsIHRoZSBudW1iZXIgb2YgYXZhaWxhYmxlIGluc3BlY3RvcnMgYW5kIGFu
YWx5c3RzIGRyb3BwZWQgZnJvbSAxMjEgdG8gNjQsIGxhcmdlbHkgYmVjYXVzZSBvZiBkZWNyZWFz
ZWQgZnVuZGluZy48L3A+PHA+RHVyaW5nIGFuYWx5c3QgdmlzaXRzLCBvZmZpY2lhbHMgb2JzZXJ2
ZSB3b3JrIGhhYml0cywgc3VjaCBhcyBob3cgbWluZXJzIG9wZXJhdGUgZXF1aXBtZW50LCBsaWZ0
IGFuZCBwZXJmb3JtIG90aGVyIHRhc2tzLCBzYWlkIEppbSBWaWNpbmksIGRpcmVjdG9yIG9mIEtl
bnR1Y2t5JiM4MjE3O3MgRGl2aXNpb24gb2YgTWluZSBTYWZldHkuPC9wPjxwPktlbnR1Y2t5IENv
YWwgQXNzb2NpYXRpb24gUHJlc2lkZW50IFR5bGVyIFdoaXRlIHNhaWQgb3RoZXIgaW5kdXN0cmll
cyBoYXZlIHR1cm5lZCB0byBjb2FjaGluZyB0byBpbXByb3ZlIHNhZmV0eS48L3A+PHA+JiM4MjIw
O1RvIHRoZSBwZW9wbGUgb3V0IHRoZXJlIHRoYXQgd291bGQgbWlzY2hhcmFjdGVyaXplIHRoaXMg
W2xhd10gYW5kIHNheSB5b3UmIzgyMTc7cmUganVzdCB0cnlpbmcgdG8gcGxhY2UgdGhlIGJsYW1l
IG9uIHRoZSBtaW5lcnMgZm9yIGFjY2lkZW50cywgd2VsbCBubywgd2UmIzgyMTc7cmUgbm90LCYj
ODIyMTsgV2hpdGUgc2FpZC48L3A+PHA+TWluZSBzYWZldHkgYWR2b2NhdGVzIGFyZSBza2VwdGlj
YWwgb2YgdGhlIGFuYWx5c3QgdmlzaXRzLCB3aGljaCB0aGUgVU1XQSYjODIxNztzIFNtaXRoIGNh
bGxlZCAmIzgyMjA7YW4gZWFzaW5nIG9mIGVuZm9yY2VtZW50LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VG9ueSBP
cHBlZ2FyZCwgYSBtaW5lIHNhZmV0eSBsYXd5ZXIgaW4gS2VudHVja3ksIHNhaWQgdGhlIHByb2dy
YW0gJiM4MjIwO3NvdW5kcyBnb29kIG9uIHBhcGVyLCBidXQgaG93IG11Y2ggcHJhY3RpY2FsIGVm
ZmVjdCBpdCByZWFsbHkgaGFzIGlzIHZlcnkgZHViaW91cy4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.