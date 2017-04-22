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As Hall of Fame Village breaks ground Tuesday in Canton, grand vision grows of Disney-esque impact on area

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: April 22, 2017 - 06:37 PM | Updated: April 24, 2017 - 10:27 AM
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The front entrance of the Pro Football Hall of Fame in Canton. The Pro Football Hall of Fame Village goal is to attract millions of people here each year from outside the region. People behind the scenes enthusiastically use the word Disney in describing not just the onsite sports and other entertainment but also the impact the 100-plus acre development could have in transforming the area. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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