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As Summa ER residents prepare to leave suspended program, they issue letter thanking the community

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: May 26, 2017 - 06:15 PM
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A view of the emergency entrance at Summa Akron City Hospital. (Akron Beacon Journal file photo)

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