All CATEGORIES
☰ Menu

Hospitals

As Summa ER residents prepare to leave suspended program, they issue letter thanking the community

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: May 26, 2017 - 06:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A view of the emergency entrance at Summa Akron City Hospital. (Akron Beacon Journal file photo)

RELATED STORIES

MORE IN BUSINESS

Ask Brianna: Should I pick my first job based on my debt?

Q: I’m about to graduate from college, and I’m worried about paying off my student loans. How can I find a job that will help me afford my loan payments?

Local business spotlight — May 28
ohbeer25cut_1
Beer pours billions into Ohio’s economy
smallbiz28cut_03
PUTTING VETERANS TO WORK
Betty Lin-Fisher: Medina reader thinks census survey is invasion of privacy, and Texas congressman agrees
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next