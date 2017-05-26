All CATEGORIES
☰ Menu

Hospitals

As Summa ER residents prepare to leave suspended program, they issue letter thanking the community

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: May 26, 2017 - 06:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A view of the emergency entrance at Summa Akron City Hospital. (Akron Beacon Journal file photo)

RELATED STORIES

MORE IN BUSINESS

ohcharter30cut Tony Dejak - AP
States struggle with oversight of online charter schools - 7:15 PM

COLUMBUS: As U.S. children flock to virtual charter schools, states are struggling to catch up and develop rules to make sure the students get a real education and schools get the right funding.

Ohio drivers see lower gas prices at end of holiday weekend
Ask Brianna: Should I pick my first job based on my debt?
Local business spotlight — May 28
ohbeer25cut_1
Beer pours billions into Ohio’s economy
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next