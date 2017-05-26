As Summa ER residents prepare to leave suspended program, they issue letter thanking the community

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPk9uIE9oaW8uY29tOiBSZWFkIHRoZSBlbnRpcmUgbGV0
dGVyIHN1Ym1pdHRlZCB0byB0aGUgQmVhY29uIGJ5IHRoZSByZXNpZGVudCBkb2N0b3JzPC9wPg==
PHA+VGhpcnR5IFN1bW1hIEhlYWx0aCBlbWVyZ2VuY3kgbWVkaWNpbmUgcmVzaWRlbnRzIHdobyBh
cmUgbG9zaW5nIHRoZWlyIHRyYWluaW5nIHByb2dyYW0gd2hlbiB0aGUgaGVhbHRoIHN5c3RlbSBs
b3NlcyBhY2NyZWRpdGF0aW9uIG9uIEp1bHkgMSBoYXZlIGlzc3VlZCBhIGxldHRlciB0aGFua2lu
ZyB0aGUgbnVyc2VzLCBzdGFmZiBhbmQgZm9ybWVyIEVSIGRvY3RvcnMgd2hvIHRyYWluZWQgdGhl
bS48L3A+PHA+VGhlIGxldHRlciBpcyB0aGUgb25seSBwdWJsaWMgc3RhdGVtZW50IGZyb20gdGhl
IDMwIGRvY3RvcnMtaW4tdHJhaW5pbmcgc2luY2UgdGhlIGNyaXNpcyBiZWdhbiBvbiBKYW4uIDEu
IChBbGwgMjMwIFN1bW1hIHJlc2lkZW50cyBzaWduZWQgYW5kIHJlbGVhc2VkIGEgbm8tY29uZmlk
ZW5jZSBsZXR0ZXIgaW4gZm9ybWVyIFN1bW1hIENFTyBUaG9tYXMgTWFsb25lIG9uIEphbi4gMS4p
PC9wPjxwPlRoZSBFUiByZXNpZGVudHMgd2VyZSBjYXVnaHQgaW4gdGhlIGZpcmVzdG9ybSBhZnRl
ciB0aGUgYWJydXB0IGNoYW5nZW92ZXIgb2YgU3VtbWEmIzgyMTc7cyBsb25ndGltZSBFUiBwaHlz
aWNpYW4gZ3JvdXAgYW5kIHRoZSBzdWJzZXF1ZW50IGxvc3Mgb2YgbmF0aW9uYWwgYWNjcmVkaXRh
dGlvbiBmb3IgdGhlIEVSIHByb2dyYW0gYW5kIHByb2JhdGlvbiBvZiB0aGUgaG9zcGl0YWwgc3lz
dGVtLiBIdW5kcmVkcyBvZiBkb2N0b3JzIGRlbWFuZGVkIE1hbG9uZSYjODIxNztzIG91c3RlciBi
ZWZvcmUgaGUgYWdyZWVkIHRvIHN0ZXAgZG93bi48L3A+PHA+Tm93LCBqdXN0IHdlZWtzIGJlZm9y
ZSBuaW5lIG9mIHRoZSByZXNpZGVudHMgZ3JhZHVhdGUgYW5kIDIxIG90aGVycyBsZWF2ZSBmb3Ig
b3RoZXIgcHJvZ3JhbXMgYXJvdW5kIHRoZSBjb3VudHJ5LCB0aGUgZ3JvdXAgc2FpZCBpbiBhIGxl
dHRlciByZWxlYXNlZCB0byB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwgdGhhdCBpdCB3YW50ZWQgaXRzICYj
ODIyMDtsYXN0IG1lc3NhZ2UgYXMgYSBjb2xsZWN0aXZlIGdyb3VwIHRvIGZvY3VzIG9uIG9uZSB0
aGluZzogZ3JhdGl0dWRlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIG9uZS1wYWdlIGxldHRlciBzdGFydHMg
d2l0aCB3aGF0IHRoZSByZXNpZGVudHMgYW5kIFN1bW1hIGhhdmUgbG9zdDogJiM4MjIwO3RoZXJl
IHdpbGwgYmUgbm8gcG9tcCBhbmQgY2lyY3Vtc3RhbmNlIHRoaXMgeWVhciBmb3IgdGhlIGRlcGFy
dGluZyByZXNpZGVudHMgb2YgdGhlIEVtZXJnZW5jeSBSb29tIFByb2dyYW0gYXQgU3VtbWEgSGVh
bHRoLiBOb3IgYXJlIHRoZXJlIGVhZ2VyIG5ldyBpbnRlcm5zIHdhaXRpbmcgdG8gYmVnaW4gdGhl
aXIgY2FyZWVycyB0aGlzIGNvbWluZyBKdWx5LiBUaGUgc2FkIHJlYWxpdHkgaXMgdGhhdCBvbmUg
b2YgdGhlIGZpbmVzdCBFbWVyZ2VuY3kgTWVkaWNpbmUgcHJvZ3JhbXMgaW4gdGhlIGNvdW50cnkg
aXMgY29taW5nIHRvIGFuIGVuZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkl0IGdvZXMgb24gdG8gdGhhbmsgcGFy
YW1lZGljcyBhbmQgYSBob3N0IG9mIGhvc3BpdGFsIHN0YWZmZXJzLCBzYXlpbmcgJiM4MjIwO3dl
IGhhdmUgc2VlbiB0aGUgZXhlbXBsYXJ5IGNhcmUgeW91IHByb3ZpZGUgdGhlIHBhdGllbnRzIGFu
ZCB3ZSBoYXZlIG9ubHkgdHJpZWQgdG8gZm9sbG93IGluIHlvdXIgZm9vdHN0ZXBzLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+VGhlIHJlc2lkZW50cyB0aGFuayB0aGUgRVIgbnVyc2VzLCBzYXlpbmcgJiM4MjIwO0l0
IGhhcyBiZWVuIGFuIGhvbm9yIHRvIHdvcmsgYWxvbmdzaWRlIHlvdSwmIzgyMjE7IGFuZCBzYWx1
dGUgcGF0aWVudHMgYXMgdGhlaXIgJiM4MjIwO3Vuc3VuZyBoZXJvZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5U
byB0aGVpciBtZW50b3JzIGFuZCB0ZWFjaGVycywgdGhlIGRvY3RvcnMgb2YgU3VtbWEgRW1lcmdl
bmN5IEFzc29jaWF0ZXMgKFNFQSksIHdob3NlIGdyb3VwIGhhZCBzdGFmZmVkIHRoZSBTdW1tYSBF
UiYjODIxNztzIGZvciBuZWFybHkgNDAgeWVhcnMsIHRoZSBzdHVkZW50cyBnYXZlIHRoZWlyIGhp
Z2hlc3QgcHJhaXNlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7WW91IG5ldmVyIGFiYW5kb25lZCB1cy4gVGhvdWdo
IHdlIGdyaWV2ZWQgdGhlIGxvc3Mgb2Ygb3VyIG1lbnRvcnMsIHlvdSBjb250aW51ZWQgdG8gdGVh
Y2ggdXMgZHVyaW5nIHRoaXMgZGlmZmljdWx0IHRpbWUgYnkgZXhlbXBsaWZ5aW5nIHRoZSBwcmlu
Y2lwbGVzIG9mIGludGVncml0eSBhbmQgY2xhc3MuIFdoaWxlIG9uY2UgZmFjdWx0eSwgeW91IGFy
ZSBub3cgZmFtaWx5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UmVhY3Rpb24gdG8gdGhlIGxldHRlciB3YXMgcG9z
aXRpdmUuPC9wPjxwPkRyLiBKZWZmIFdyaWdodCwgd2hvIGxlYWRzIFNFQSwgc2FpZCB0aGUgcmVz
aWRlbnRzICYjODIyMDtjaG9zZSB0byB0YWtlIHRoZSBoaWdoIHJvYWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5N
YW55IG9mIHRoZSByZXNpZGVudHMsIGVzcGVjaWFsbHkgdGhvc2Ugd2hvIGFyZSBncmFkdWF0aW5n
LCAmIzgyMjA7d2lsbCBiZSBzb21lIG9mIHRoZSBiZXN0IGVtZXJnZW5jeSBwaHlzaWNpYW5zIGlu
IHRoZSBjb3VudHJ5LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIHN0dWRlbnRzIGFsbCBsZWFy
bmVkIGEgdmFsdWFibGUgbGVzc29uOiAmIzgyMjA7VGFrZSBub3RoaW5nIGZvciBncmFudGVkLiBF
bWJyYWNlIHdoYXQgeW91IGhhdmUgYW5kIHN0YW5kIHVwIGZvciB3aGF0IHlvdSB0aGluayBpcyB0
aGUgcmlnaHQgY291cnNlLiBJdCB3YXMgZXh0cmVtZWx5IHVuZm9ydHVuYXRlIHRoYXQgdGhlaXIg
eW91bmcgY2FyZWVycyBhbmQgZWR1Y2F0aW9uIHdlcmUgc28gbmVnYXRpdmVseSBhZmZlY3RlZCB0
aGUgbGFzdCBzaXggbW9udGhzIG9mIHRoZWlyIHJlc2lkZW5jeS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkRyLiBD
aW5keSBLZWxsZXksIFN1bW1hJiM4MjE3O3MgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgb2YgbWVkaWNhbCBlZHVj
YXRpb24sIHNhaWQgdGhlIHJlc2lkZW50cyYjODIxNzsgbGV0dGVyIHdhcyBwb3NpdGl2ZSwgYnV0
IHNob3dlZCB0aGVpciBoYXJkc2hpcC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgaW5kaXNwdXRh
YmxlIHRoYXQgaXQgaGFzIGJlZW4gYSBodWdlIGRpc3J1cHRpb24gdG8gdGhlbS4gVGhvc2UgZmFj
dWx0eSBkbyBiZWNvbWUgdGhlaXIgZmFtaWx5LCYjODIyMTsgc2FpZCBLZWxsZXkuICYjODIyMDtS
ZXNpZGVuY3kgaXMgaGFyZCBlbm91Z2gsIGJ1dCBmb3IgdGhlbSB0byBnbyB0aHJvdWdoIHRoaXMs
IGl0IHdhcyByZWFsbHkgYSBjYXRhc3Ryb3BoaWMgZXZlbnQgZm9yIHRoZW0uIEl0JiM4MjE3O3Mg
dW5kZXJzdGFuZGFibGUgdGhhdCB0aGV5IGFyZSBleHByZXNzaW5nIHRoYXQgYW5kIGl0IGhhcyBi
ZWVuIHBhaW5mdWwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Eci4gSm9obiBab2dyYWZha2lzLCBwcmVzaWRlbnQg
b2YgdGhlIFN1bW1hIG1lZGljYWwgc3RhZmYsIHNhaWQgdGhlIGxldHRlciBzaG93ZWQgJiM4MjIw
O3RoZSBwYXNzaW9uIG9mIHRoZSByZXNpZGVudHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hpbGUg
dGhpcyB3YXMgYSBkZXZhc3RhdGluZyBvdXRjb21lLi4uIG9mIGxvc2luZyB0aGUgcmVzaWRlbmN5
LCBJIHdhcyB2ZXJ5IGltcHJlc3NlZCBieSB0aGVpciBkZXNpcmUgdG8gcHV0IGFsbCBvZiB0aGF0
IGFzaWRlIGFuZCB0aGFuayB0aGUgcGVvcGxlIHdobyBhcmUgaGVyZSB3aG8gaGVscGVkIHRyYWlu
IHRoZW0gaW4gdGhlaXIgZm9ybWF0aXZlIHllYXJzLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+VGhl
IHJlc2lkZW50cyBlbmRlZCB0aGVpciBsZXR0ZXIgYnkgcXVvdGluZyBEci4gTWljaGVsbGUgQmxh
bmRhLCB0aGVpciBmb3JtZXIgbG9uZ3RpbWUgZW1lcmdlbmN5LWRlcGFydG1lbnQgY2hhaXIuIEJs
YW5kYSwgdGhlIGxldHRlciBzYWlkICYjODIyMDtvZnRlbiBwcmVhY2hlcyB0aGF0IG1lZGljaW5l
IGlzIGEgY29uc3RhbnRseSBldm9sdmluZyBwcm9mZXNzaW9uLiBTaGUgdXJnZXMgJiM4MjE2O0Rv
IG5vdCBiZSB0aGUgcGh5c2ljaWFuIHdobyBpcyBhZnJhaWQgdG8gY2hhbmdlLiYjODIxNzsgRHIu
IEJsYW5kYSwgd2UgaGVhciB5b3UhIFNvIGFzIHdlIG1vdmUgb24gdG8gb3RoZXIgcHJvZ3JhbXMg
b3IgZ3JhZHVhdGUsIHdlIG1ha2UgdGhpcyBwcm9taXNlIHRvIHlvdSBhbGwuIFdlIHdpbGwgZW1i
cmFjZSB0aGlzIGNoYW5nZSBidXQgZm9yZXZlciBjYXJyeSB0aGUgcGFydHMgb2YgeW91IHRoYXQg
bWFrZSB1cyB3aG9sZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJsYW5kYSwgYW4gU0VBIGRvY3Rvciwgc2FpZCBz
aGUgaXQgd2FzIGEgdG91Y2hpbmcgdHJpYnV0ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0cyBub3Qgc28gbXVj
aCB3aGF0IHlvdSBkbyB3aGVuIHRoaW5ncyBhcmUgZWFzeSwgaXRzIHdoYXQgeW91IGRvIHdoZW4g
dGhpbmdzIGFyZSBkaWZmaWN1bHQuIFRoaXMgaXMgYSBwZXJmZWN0IGV4YW1wbGUgb2YgdGhhdC4g
VGhlc2UgcmVzaWRlbnRzIGhhdmUgbWFkZSBhbiBhZGp1c3RtZW50Li4uZGVzcGl0ZSBob3cgZGlm
ZmljdWx0IGl0IGhhcyBiZWVuIGFuZCBob3cgdHJhZ2ljIGl0IGhhcyByZWFsbHkgYmVlbiBmb3Ig
dGhlIGNvbW11bml0eSwgdGhlcmUgd2FzIHNvbWUgZ29vZCB0aGF0IGNhbWUgZnJvbSB0aGUgY29t
bXVuaXR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QmV0dHkgTGluLUZpc2hlciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAz
MzAtOTk2LTM3MjQgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJsaW5maXNoZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5h
bC5jb20iPmJsaW5maXNoZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ibGluZmlzaGVyQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+
Jm5ic3A7JiM2NDtibGluZmlzaGVyQUJKJm5ic3A7PC9hPiBvbiBUd2l0dGVyIG9yIDxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0JldHR5TGluRmlzaGVyQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFu
ayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9CZXR0eUxpbkZpc2hlckFCSjwvYT4gYW5kIHNlZSBhbGwgaGVy
IHN0b3JpZXMgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9iZXR0eSIgdGFyZ2V0PSJf
YmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9iZXR0eTwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.