As Summa ER residents prepare to leave suspended program, they issue letter thanking the community

PCEtLVBTVFlMRT1QVFhULS0+PHA+T24gT2hpby5jb206IFJlYWQgdGhlIGVudGlyZSBsZXR0ZXIg
c3VibWl0dGVkIHRvIHRoZSBCZWFjb24gSm91cm5hbCBieSB0aGUgU3VtbWEmIzgyMTc7cyByZXNp
ZGVudCBkb2N0b3JzPC9wPg==
PHA+VGhpcnR5IFN1bW1hIEhlYWx0aCAgZW1lcmdlbmN5IG1lZGljaW5lIHJlc2lkZW50cyB3aG8g
YXJlIGxvc2luZyB0aGVpciB0cmFpbmluZyBwcm9ncmFtIHdoZW4gdGhlIGhlYWx0aCBzeXN0ZW0g
bG9zZXMgYWNjcmVkaXRhdGlvbiBvbiBKdWx5IDEgaGF2ZSBpc3N1ZWQgYSBsZXR0ZXIgdGhhbmtp
bmcgdGhlIG51cnNlcywgc3RhZmYgYW5kIGZvcm1lciBFUiBkb2N0b3JzIHdobyB0cmFpbmVkIHRo
ZW0uPC9wPjxwPlRoZSBsZXR0ZXIgaXMgdGhlIG9ubHkgcHVibGljIHN0YXRlbWVudCBmcm9tIHRo
ZSAzMCBkb2N0b3JzLWluLXRyYWluaW5nIHNpbmNlIHRoZSBjcmlzaXMgYmVnYW4gb24gSmFuLiAx
LiAoQWxsIDIzMCBTdW1tYSByZXNpZGVudHMgc2lnbmVkIGFuZCByZWxlYXNlZCBhIG5vLWNvbmZp
ZGVuY2UgbGV0dGVyIGluIGZvcm1lciBTdW1tYSBDRU8gVGhvbWFzIE1hbG9uZSBvbiBKYW4uIDEu
KTwvcD48cD5UaGUgRVIgcmVzaWRlbnRzIHdlcmUgY2F1Z2h0IGluIHRoZSBmaXJlc3Rvcm0gYWZ0
ZXIgdGhlIGFicnVwdCBjaGFuZ2VvdmVyIG9mIFN1bW1hJiM4MjE3O3MgbG9uZ3RpbWUgRVIgcGh5
c2ljaWFuIGdyb3VwIGFuZCB0aGUgc3Vic2VxdWVudCBsb3NzIG9mIG5hdGlvbmFsIGFjY3JlZGl0
YXRpb24gZm9yIHRoZSBFUiBwcm9ncmFtIGFuZCBwcm9iYXRpb24gb2YgdGhlIGhvc3BpdGFsIHN5
c3RlbS4gSHVuZHJlZHMgb2YgZG9jdG9ycyBkZW1hbmRlZCBNYWxvbmUmIzgyMTc7cyBvdXN0ZXIg
YmVmb3JlIGhlIGFncmVlZCB0byBzdGVwIGRvd24uPC9wPjxwPk5vdywganVzdCB3ZWVrcyBiZWZv
cmUgbmluZSBvZiB0aGUgcmVzaWRlbnRzIGdyYWR1YXRlIGFuZCAyMSBvdGhlcnMgbGVhdmUgZm9y
IG90aGVyIHByb2dyYW1zIGFyb3VuZCB0aGUgY291bnRyeSwgdGhlIGdyb3VwIHNhaWQgaW4gYSBs
ZXR0ZXIgcmVsZWFzZWQgdG8gdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIHRoYXQgaXQgd2FudGVkIGl0cyAm
IzgyMjA7bGFzdCBtZXNzYWdlIGFzIGEgY29sbGVjdGl2ZSBncm91cCB0byBmb2N1cyBvbiBvbmUg
dGhpbmc6IGdyYXRpdHVkZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBvbmUtcGFnZSBsZXR0ZXIgc3RhcnRz
IHdpdGggd2hhdCB0aGUgcmVzaWRlbnRzIGFuZCBTdW1tYSBoYXZlIGxvc3Q6ICYjODIyMDt0aGVy
ZSB3aWxsIGJlIG5vIHBvbXAgYW5kIGNpcmN1bXN0YW5jZSB0aGlzIHllYXIgZm9yIHRoZSBkZXBh
cnRpbmcgcmVzaWRlbnRzIG9mIHRoZSBFbWVyZ2VuY3kgUm9vbSBQcm9ncmFtIGF0IFN1bW1hIEhl
YWx0aC4gTm9yIGFyZSB0aGVyZSBlYWdlciBuZXcgaW50ZXJucyB3YWl0aW5nIHRvIGJlZ2luIHRo
ZWlyIGNhcmVlcnMgdGhpcyBjb21pbmcgSnVseS4gVGhlIHNhZCByZWFsaXR5IGlzIHRoYXQgb25l
IG9mIHRoZSBmaW5lc3QgRW1lcmdlbmN5IE1lZGljaW5lIHByb2dyYW1zIGluIHRoZSBjb3VudHJ5
IGlzIGNvbWluZyB0byBhbiBlbmQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JdCBnb2VzIG9uIHRvIHRoYW5rIHBh
cmFtZWRpY3MgYW5kIGEgaG9zdCBvZiBob3NwaXRhbCBzdGFmZmVycywgc2F5aW5nICYjODIyMDt3
ZSBoYXZlIHNlZW4gdGhlIGV4ZW1wbGFyeSBjYXJlIHlvdSBwcm92aWRlIHRoZSBwYXRpZW50cyBh
bmQgd2UgaGF2ZSBvbmx5IHRyaWVkIHRvIGZvbGxvdyBpbiB5b3VyIGZvb3RzdGVwcy4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPlRoZSByZXNpZGVudHMgdGhhbmsgdGhlIEVSIG51cnNlcywgc2F5aW5nICYjODIyMDtJ
dCBoYXMgYmVlbiBhbiBob25vciB0byB3b3JrIGFsb25nc2lkZSB5b3UsJiM4MjIxOyBhbmQgc2Fs
dXRlIHBhdGllbnRzIGFzIHRoZWlyICYjODIyMDt1bnN1bmcgaGVyb2VzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
VG8gdGhlaXIgbWVudG9ycyBhbmQgdGVhY2hlcnMsIHRoZSBkb2N0b3JzIG9mIFN1bW1hIEVtZXJn
ZW5jeSBBc3NvY2lhdGVzIChTRUEpLCB3aG9zZSBncm91cCBoYWQgc3RhZmZlZCBTdW1tYSBlbWVy
Z2VuY3kgcm9vbXMgZm9yIG5lYXJseSA0MCB5ZWFycywgdGhlIHN0dWRlbnRzIGdhdmUgdGhlaXIg
aGlnaGVzdCBwcmFpc2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3UgbmV2ZXIgYWJhbmRvbmVkIHVzLiBUaG91
Z2ggd2UgZ3JpZXZlZCB0aGUgbG9zcyBvZiBvdXIgbWVudG9ycywgeW91IGNvbnRpbnVlZCB0byB0
ZWFjaCB1cyBkdXJpbmcgdGhpcyBkaWZmaWN1bHQgdGltZSBieSBleGVtcGxpZnlpbmcgdGhlIHBy
aW5jaXBsZXMgb2YgaW50ZWdyaXR5IGFuZCBjbGFzcy4gV2hpbGUgb25jZSBmYWN1bHR5LCB5b3Ug
YXJlIG5vdyBmYW1pbHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5SZWFjdGlvbiB0byB0aGUgbGV0dGVyIHdhcyBw
b3NpdGl2ZS48L3A+PHA+RHIuIEplZmYgV3JpZ2h0LCB3aG8gbGVhZHMgU0VBLCBzYWlkIHRoZSBy
ZXNpZGVudHMgJiM4MjIwO2Nob3NlIHRvIHRha2UgdGhlIGhpZ2ggcm9hZC4mIzgyMjE7PC9wPjxw
Pk1hbnkgb2YgdGhlIHJlc2lkZW50cywgZXNwZWNpYWxseSB0aG9zZSB3aG8gYXJlIGdyYWR1YXRp
bmcsICYjODIyMDt3aWxsIGJlIHNvbWUgb2YgdGhlIGJlc3QgZW1lcmdlbmN5IHBoeXNpY2lhbnMg
aW4gdGhlIGNvdW50cnksJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgc3R1ZGVudHMgYWxsIGxl
YXJuZWQgYSB2YWx1YWJsZSBsZXNzb246ICYjODIyMDtUYWtlIG5vdGhpbmcgZm9yIGdyYW50ZWQu
IEVtYnJhY2Ugd2hhdCB5b3UgaGF2ZSBhbmQgc3RhbmQgdXAgZm9yIHdoYXQgeW91IHRoaW5rIGlz
IHRoZSByaWdodCBjb3Vyc2UuIEl0IHdhcyBleHRyZW1lbHkgdW5mb3J0dW5hdGUgdGhhdCB0aGVp
ciB5b3VuZyBjYXJlZXJzIGFuZCBlZHVjYXRpb24gd2VyZSBzbyBuZWdhdGl2ZWx5IGFmZmVjdGVk
IHRoZSBsYXN0IHNpeCBtb250aHMgb2YgdGhlaXIgcmVzaWRlbmN5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+RHIu
IENpbmR5IEtlbGxleSwgU3VtbWEmIzgyMTc7cyB2aWNlIHByZXNpZGVudCBvZiBtZWRpY2FsIGVk
dWNhdGlvbiwgc2FpZCB0aGUgcmVzaWRlbnRzJiM4MjE3OyBsZXR0ZXIgd2FzIHBvc2l0aXZlLCBi
dXQgc2hvd2VkIHRoZWlyIGhhcmRzaGlwLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBpbmRpc3B1
dGFibGUgdGhhdCBpdCBoYXMgYmVlbiBhIGh1Z2UgZGlzcnVwdGlvbiB0byB0aGVtLiBUaG9zZSBm
YWN1bHR5IGRvIGJlY29tZSB0aGVpciBmYW1pbHksJiM4MjIxOyBzYWlkIEtlbGxleS4gJiM4MjIw
O1Jlc2lkZW5jeSBpcyBoYXJkIGVub3VnaCwgYnV0IGZvciB0aGVtIHRvIGdvIHRocm91Z2ggdGhp
cywgaXQgd2FzIHJlYWxseSBhIGNhdGFzdHJvcGhpYyBldmVudCBmb3IgdGhlbS4gSXQmIzgyMTc7
cyB1bmRlcnN0YW5kYWJsZSB0aGF0IHRoZXkgYXJlIGV4cHJlc3NpbmcgdGhhdCBhbmQgaXQgaGFz
IGJlZW4gcGFpbmZ1bC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkRyLiBKb2huIFpvZ3JhZmFraXMsIHByZXNpZGVu
dCBvZiB0aGUgU3VtbWEgbWVkaWNhbCBzdGFmZiwgc2FpZCB0aGUgbGV0dGVyIHNob3dlZCAmIzgy
MjA7dGhlIHBhc3Npb24gb2YgdGhlIHJlc2lkZW50cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGls
ZSB0aGlzIHdhcyBhIGRldmFzdGF0aW5nIG91dGNvbWUgJiM4MjMwOyBvZiBsb3NpbmcgdGhlIHJl
c2lkZW5jeSwgSSB3YXMgdmVyeSBpbXByZXNzZWQgYnkgdGhlaXIgZGVzaXJlIHRvIHB1dCBhbGwg
b2YgdGhhdCBhc2lkZSBhbmQgdGhhbmsgdGhlIHBlb3BsZSB3aG8gYXJlIGhlcmUgd2hvIGhlbHBl
ZCB0cmFpbiB0aGVtIGluIHRoZWlyIGZvcm1hdGl2ZSB5ZWFycywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9w
PjxwPlRoZSByZXNpZGVudHMgZW5kZWQgdGhlaXIgbGV0dGVyIGJ5IHF1b3RpbmcgRHIuIE1pY2hl
bGxlIEJsYW5kYSwgdGhlaXIgZm9ybWVyIGxvbmd0aW1lIGVtZXJnZW5jeS1kZXBhcnRtZW50IGNo
YWlyLiBCbGFuZGEsIHRoZSBsZXR0ZXIgc2FpZCAmIzgyMjA7b2Z0ZW4gcHJlYWNoZXMgdGhhdCBt
ZWRpY2luZSBpcyBhIGNvbnN0YW50bHkgZXZvbHZpbmcgcHJvZmVzc2lvbi4gU2hlIHVyZ2VzICYj
ODIxNjtEbyBub3QgYmUgdGhlIHBoeXNpY2lhbiB3aG8gaXMgYWZyYWlkIHRvIGNoYW5nZS4mIzgy
MTc7IERyLiBCbGFuZGEsIHdlIGhlYXIgeW91ISBTbyBhcyB3ZSBtb3ZlIG9uIHRvIG90aGVyIHBy
b2dyYW1zIG9yIGdyYWR1YXRlLCB3ZSBtYWtlIHRoaXMgcHJvbWlzZSB0byB5b3UgYWxsLiBXZSB3
aWxsIGVtYnJhY2UgdGhpcyBjaGFuZ2UgYnV0IGZvcmV2ZXIgY2FycnkgdGhlIHBhcnRzIG9mIHlv
dSB0aGF0IG1ha2UgdXMgd2hvbGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CbGFuZGEsIGFuIFNFQSBkb2N0b3Is
IHNhaWQgaXQgd2FzIGEgdG91Y2hpbmcgdHJpYnV0ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mg
bm90IHNvIG11Y2ggd2hhdCB5b3UgZG8gd2hlbiB0aGluZ3MgYXJlIGVhc3ksIGl0JiM4MjE3O3Mg
d2hhdCB5b3UgZG8gd2hlbiB0aGluZ3MgYXJlIGRpZmZpY3VsdC4gVGhpcyBpcyBhIHBlcmZlY3Qg
ZXhhbXBsZSBvZiB0aGF0LiBUaGVzZSByZXNpZGVudHMgaGF2ZSBtYWRlIGFuIGFkanVzdG1lbnQg
JiM4MjMwOyBkZXNwaXRlIGhvdyBkaWZmaWN1bHQgaXQgaGFzIGJlZW4gYW5kIGhvdyB0cmFnaWMg
aXQgaGFzIHJlYWxseSBiZWVuIGZvciB0aGUgY29tbXVuaXR5LCB0aGVyZSB3YXMgc29tZSBnb29k
IHRoYXQgY2FtZSBmcm9tIHRoZSBjb21tdW5pdHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CZXR0eSBMaW4tRmlz
aGVyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcyNCBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86Ymxp
bmZpc2hlckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+YmxpbmZpc2hlckB0aGViZWFjb25qb3VybmFs
LmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXI8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JsaW5maXNo
ZXJBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O2JsaW5maXNoZXJBQkombmJzcDs8L2E+
IG9uIFR3aXR0ZXIgb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vQmV0dHlMaW5G
aXNoZXJBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0JldHR5TGluRmlzaGVy
QUJKPC9hPiBhbmQgc2VlIGFsbCBoZXIgc3RvcmllcyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9o
aW8uY29tL2JldHR5IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2JldHR5PC9hPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.