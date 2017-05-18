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Trade show

Asian funerals go green, high-tech at Hong Kong trade fair

By Kelvin Chan
Associated Press

Published: May 18, 2017 - 08:40 PM
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Wicker and seagrass coffins are displayed at the Asia Funeral and Cemetery Expo & Conference in Hong Kong, Thursday. The expo underscores how for some investors Asia's rapidly aging population makes its death industry a potentially lucrative market. Asia's aging population is projected to hit 923 million by mid-century, according to an Asian Development Bank, putting the region on track to become the oldest in the world. (AP Photo/Vincent Yu)


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