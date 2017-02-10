Ask Brianna: How do I evaluate a job offer?

PHA+UTogSSBnb3QgYW4gb2ZmZXIgZm9yIGEgZnVsbC10aW1lIGpvYi4gSG93IGRvIEkgZGVjaWRl
IGlmIGl0JiM4MjE3O3MgcmlnaHQgZm9yIG1lLCBvciBpZiB0aGUgc2FsYXJ5IGlzIGZhaXI/PC9w
PjxwPkE6IFRoZSBqb2IgaHVudCBjYW4gZmVlbCBsaWtlIGEgZGVjYXRobG9uOiBtdWx0aXBsZSBj
b250ZXN0cywgbWFueSBjb21wZXRpdG9ycyBhbmQgb25lIHZpY3RvciAmIzgyMTI7IGhvcGVmdWxs
eSB5b3UuIFRoZXJlIGFyZSBzbyBtYW55IGluZGl2aWR1YWwgZXZlbnRzLCBmcm9tIHRoZSByZXN1
bWUgcmV2YW1wIHRvIHRoZSBwb3N0LWludGVydmlldyB0aGFuayB5b3Ugbm90ZSwgeW91IG1heSBm
ZWVsIG5vdGhpbmcgYnV0IGV4aGF1c3Rpb24gYnkgdGhlIHRpbWUgeW91IGdldCB0aGF0IGNvbmdy
YXR1bGF0b3J5IGNhbGwgb3IgZW1haWwuPC9wPjxwPkJ1dCBrZWVwIHlvdXIgZW5lcmd5IHVwLiBD
bG9zZWx5IGV2YWx1YXRpbmcgYW4gb2ZmZXIgY2FuIGJlIHRoZSBkaWZmZXJlbmNlIGJldHdlZW4g
dGFraW5nIGEgam9iIHlvdSBydW4gdG8gYW5kIHJlYWxpemluZyB5b3UgbWFkZSBhIGh1Z2UgbWlz
dGFrZSwgZm9yY2luZyB5b3UgdG8gc3RhcnQgdGhlIGpvYi1zZWFyY2ggcHJvY2VzcyBmcm9tIHRo
ZSBiZWdpbm5pbmcuPC9wPjxwPk9mIGNvdXJzZSwgeW91IG1heSBub3QgaGF2ZSB0aGUgbHV4dXJ5
IG9mIHdlaWdoaW5nIG11bHRpcGxlIG9wdGlvbnMuIEJ1dCBldmVuIGlmIHlvdSBoYXZlIGEgc2lu
Z2xlIG9mZmVyLCB5b3UgY2FuIHN0aWxsIHRoaW5rIGNyaXRpY2FsbHkgYWJvdXQgaG93IHRvIG1h
a2UgdGhlIGJlc3Qgb2YgdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5ICYjODIxMjsgYW5kIHdoZXRoZXIgeW91IHdh
bnQgdG8gbmVnb3RpYXRlIGZvciBwZXJrcyB5b3UgdmFsdWUgZXNwZWNpYWxseSBoaWdobHksIHN1
Y2ggYXMgaGVhbHRoIGluc3VyYW5jZSBzdGFydGluZyBvbiBkYXkgb25lLjwvcD48cD5BZnRlciBk
b2luZyB5b3VyIGhhcHB5IGRhbmNlLCB0aGFuayB0aGUgaGlyaW5nIG1hbmFnZXIgYW5kIHJlcXVl
c3QgMjQgaG91cnMgdG8gcmVzcG9uZC4gVGhlbiB1c2UgdGhlIGZvbGxvd2luZyBmcmFtZXdvcmsg
dG8gYXNzZXNzIHRoZSBwb3NpdGlvbiBmcm9tIGFsbCBhbmdsZXMuPC9wPjxwPkJvb3N0IHNhbGFy
eSBzbWFydHM8L3A+PHA+VGhlIHByb3Bvc2VkIHNhbGFyeSB3aWxsIGhhdmUgYSBiaWcgZWZmZWN0
IG9uIHlvdXIgZGF5LXRvLWRheSBsaWZlc3R5bGUgYW5kIHlvdXIgZnV0dXJlIGVhcm5pbmcgcG93
ZXIsIHNvIG1ha2Ugc3VyZSB5b3Uga25vdyB3aGF0IHlvdSYjODIxNztyZSB3b3J0aC4gVXNlIHJl
c291cmNlcyBzdWNoIGFzIFBheVNjYWxlIG9yIFNhbGFyeS5jb20gdG8gZmluZCB0aGUgYXZlcmFn
ZSBhbW91bnQgeW91ciByb2xlIGNvbW1hbmRzIHdoZXJlIHlvdSBsaXZlLjwvcD48cD5SaWNrIFNh
c3MsIGEgY2FyZWVyIGNvYWNoIGF0IExlZSBIZWNodCBIYXJyaXNvbiBuZWFyIFNlYXR0bGUsIHJl
Y29tbWVuZHMgaGF2aW5nIHR3byBudW1iZXJzIHJlYWR5LCBpZGVhbGx5IGJlZm9yZSB0aGUgb2Zm
aWNpYWwgb2ZmZXIgY29tZXMgaW46IHRoZSBzYWxhcnkgeW91IHdhbnQgdG8gbWFrZSAoc2F5LCAk
NTUsMDAwKSBhbmQgYSBsb3dlciBhbW91bnQgeW91JiM4MjE3O3JlIHdpbGxpbmcgdG8gYWNjZXB0
IChzYXksICQ1MCwwMDAsIHdoaWNoIGlzIGFib3V0IHRoZSBtZWFuIHdhZ2UsIG9yIGF2ZXJhZ2Ug
c2FsYXJ5LCBmb3IgMjUtIHRvIDM0LXllYXItb2xkcyBhY3Jvc3MgYWxsIGVkdWNhdGlvbiBiYWNr
Z3JvdW5kcywgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBCdXJlYXUgb2YgTGFib3IgU3RhdGlzdGljcykuIElm
IHlvdSBoYXZlbiYjODIxNzt0IGFscmVhZHkgc2hhcmVkIHRoZXNlIHNhbGFyeSBleHBlY3RhdGlv
bnMgb3IgeW91ciBwYXkgaGlzdG9yeSwgZG9uJiM4MjE3O3QgZG8gaXQganVzdCB5ZXQuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtUaGUgZmlyc3QgcGVyc29uIHdobyBnaXZlcyBhIG51bWJlciBpcyBnZW5lcmFsbHkg
dGhlIGxvc2VyLCYjODIyMTsgU2FzcyBzYXlzLjwvcD48cD5CZXlvbmQgYmFzZSBwYXk8L3A+PHA+
VHVybiB5b3VyIGF0dGVudGlvbiBuZXh0IHRvIGVtcGxveWVlIGJlbmVmaXRzLCBzdWNoIGFzIGhl
YWx0aCBpbnN1cmFuY2UgYW5kIG1hdGNoaW5nIHJldGlyZW1lbnQgY29udHJpYnV0aW9ucy4gVGhl
c2UgYWRkIHVwOiBBcyBvZiBTZXB0ZW1iZXIgMjAxNiwgMzEuNCBwZXJjZW50IG9mIHdoYXQgZW1w
bG95ZXJzIHBhaWQgZm9yIHRoZSBhdmVyYWdlIGNpdmlsaWFuIHdvcmtlciYjODIxNztzIHRvdGFs
IGNvbXBlbnNhdGlvbiB3YXMgZm9yIG5vbi1zYWxhcnkgYmVuZWZpdHMsIHRoZSBCdXJlYXUgb2Yg
TGFib3IgU3RhdGlzdGljcyBzYXlzLjwvcD48cD5Bc2sgdGhlIGhpcmluZyBtYW5hZ2VyIGZvciBh
IHN1bW1hcnkgb2YgeW91ciB0b3RhbCBwYWNrYWdlLiBJdCBzaG91bGQgaW5jbHVkZSBwYWlkIHRp
bWUgb2ZmLCBvdXQtb2YtcG9ja2V0IGNvc3RzIGZvciBoZWFsdGggaW5zdXJhbmNlIGFuZCB3aGV0
aGVyIHlvdXIgY29tcGFueSBvZmZlcnMgYSByZXRpcmVtZW50IHBsYW4gb3IgbWF0Y2hpbmcgY29u
dHJpYnV0aW9ucy4gQ2hlY2sgd2hldGhlciB0aGVyZSBhcmUgdGVudXJlIHJlcXVpcmVtZW50cyB0
byBwYXJ0aWNpcGF0ZSBpbiBhbnkgb2YgdGhlc2UgcHJvZ3JhbXMuPC9wPjxwPkNvbnNpZGVyIHlv
dXIgbm9uY29tcGVuc2F0aW9uIHByaW9yaXRpZXMsIHRvby4gWW91IG1pZ2h0IHdhbnQgeW91ciBn
aWcgdG8gaW5jbHVkZSBhIHN0cm9uZyBzb2NpYWwgbWlzc2lvbiwgYSBtb3JlIHJlYXNvbmFibGUg
Y29tbXV0ZSwgYSBib3NzIGNvbW1pdHRlZCB0byBtZW50b3JpbmcgeW91IG9yIGV4cGVyaWVuY2Ug
d29ya2luZyBmb3IgYSBiaWctbmFtZSBjb21wYW55LjwvcD48cD5JZiB0aGUgb2ZmZXIgY2hlY2tz
IG1vc3Qgb2YgeW91ciBib3hlcyBmb3Igc2FsYXJ5LCBiZW5lZml0cyBhbmQgdmFsdWVzLCBpdCYj
ODIxNztzIHRpbWUgdG8gbmVnb3RpYXRlLjwvcD48cD5CZSBmbGV4aWJsZSwgY29uZmlkZW50PC9w
PjxwPlRoZSBlbXBsb3llciB3aWxsIGV4cGVjdCB5b3UgdG8gbmVnb3RpYXRlLCBzbyBkb24mIzgy
MTc7dCBsZXQgbmVydmVzIG9yIGEgZmVhciBvZiBzZWVtaW5nIG92ZXJiZWFyaW5nIGdldCBpbiB0
aGUgd2F5LiBJZiB0aGUgcHJvcG9zZWQgc2FsYXJ5IGlzIGxvd2VyIHRoYW4gd2hhdCB5b3UgZGVz
ZXJ2ZSwgc2F5IHRoYW5rIHlvdSBmb3IgdGhlIG9mZmVyIGFuZCB0aGVuIGNvdW50ZXIgd2l0aCB3
aGF0IHlvdSBiZWxpZXZlIGlzIGFwcHJvcHJpYXRlIGZvciB5b3VyIHNraWxscyBhbmQgZXhwZXJp
ZW5jZS48L3A+PHA+SWYgc2FsYXJ5IG5lZ290aWF0aW9ucyBzdGFsbCwgYXNrIGluc3RlYWQgZm9y
IGEgbm9uc2FsYXJ5IGJlbmVmaXQgeW91IHZhbHVlLiBUaGF0IGNvdWxkIGJlIHRoZSBvcHRpb24g
dG8gd29yayByZW1vdGVseSBvbmUgZGF5IGEgd2VlayBvciBhIHNpZ25pbmcgYm9udXMsIFNhc3Mg
c2F5cy48L3A+PHA+V2hlbiBDYW1pbGxlIEdhbGxlcyB3YXMgbG9va2luZyBmb3IgYSBuZXcgc2Fs
ZXMgam9iIGluIHRoZSBkaWdpdGFsIG1lZGlhIGluZHVzdHJ5LCBzaGUgaGFkIGZvdXIgam9iIG9m
ZmVycy4gT25lIHdhcyBhIHN0YXJ0dXAgdGhhdCBkaWRuJiM4MjE3O3Qgb2ZmZXIgaGVyIGFzIG11
Y2ggaW4gc2FsYXJ5IGFzIHRoZSBtb3JlIGVzdGFibGlzaGVkIGNvbXBhbmllcy4gQnV0IHdoZW4g
c2hlIGFza2VkIGZvciBhIHNpZ25pbmcgYm9udXMgYW5kIGFuIGFkZGl0aW9uYWwgcGVyZm9ybWFu
Y2UtYmFzZWQgYm9udXMgYWZ0ZXIgaGVyIGZpcnN0IDkwIGRheXMgb24gdGhlIGpvYiwgdGhlIHN0
YXJ0dXAgd2VudCBmb3IgaXQuPC9wPjxwPk5vdyBHYWxsZXMsIDMxLCBpcyB0aGUgQ0VPIG9mIGhl
ciBvd24gdGhyZWUtcGVyc29uIGRpZ2l0YWwgYWR2ZXJ0aXNpbmcgY29tcGFueS4gV2VpZ2hpbmcg
ZGlmZmVyZW50IGpvYiBvZmZlcnMgYmFzZWQgbm90IGp1c3Qgb24gc2FsYXJ5IGJ1dCBvbiBob3cg
bXVjaCBzaGUgY291bGQgbGVhcm4gaW4gZWFjaCByb2xlIGhlbHBlZCBoZXIgZ2V0IHdoZXJlIHNo
ZSBpcywgc2hlIHNheXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIHJlYWxseSBnaXZlbiBtZSB0
aGUgZnVlbCB0byBzdGF5IHR3byBzdGVwcyBhaGVhZCBvZiBteSBwZWVycy4mIzgyMjE7PC9wPjxw
Pk5lcmRXYWxsZXQgY29sdW1uaXN0IEJyaWFubmEgTWNHdXJyYW4gb2ZmZXJzIGFkdmljZSBvbiBw
ZXJzb25hbCBmaW5hbmNlIGlzc3Vlcy4gU2VuZCBxdWVzdGlvbnMgdG8gPGEgaHJlZj0ibWFpbHRv
OmJtY2d1cnJhbkBuZXJkd2FsbGV0LmNvbSI+Ym1jZ3VycmFuQG5lcmR3YWxsZXQuY29tPC9hPi48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.